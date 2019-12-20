澳洲兩義消打野火殉職 總理度假惹民怨

澳洲野火不斷延燒，2名義消19日晚間在雪梨近郊控制火勢時不幸殉職。法新社報導，澳洲總理莫里森因在國內發生前所未見的野火時到夏威夷度假，而遭到一連串批評，使他提前收假返國。

莫里森得知2名義消殉職和本周創紀錄熱浪加劇數十起失控野火後表示，他對這次家庭旅行感到後悔。莫里森在本周假期承受外界壓力，數千名筋疲力竭的消防員在各地和野火搏鬥，有毒煙霧使雪梨數百萬民眾窒息。

莫里森在20日的聲明表示：「我深感遺憾的是，這次家庭旅行冒犯許多遭受惡火的澳洲人。」他補充，鑑於最近的悲劇，「會儘快返回澳洲」。莫里森指的是兩名義消殉職事件。但他又補上一句說自己「不是消防員也不是第一線救火指揮官」，引爆民怨，已有6萬人線上連署要他下台。

殉職義消分別是32歲的基頓和36歲的歐德懷爾，都當了爸爸且孩子很小。他們19日晚間在雪梨南部和失控野火奮鬥時，消防車撞到倒下的樹翻覆，導致2人身亡。車內其他3名消防員倖存，僅受輕傷。

消防員工會領袖德魯里說：「我們看到政府完全缺乏領導才能，這是一種恥辱。莫里森你到底在哪？」

新南威爾斯省鄉村消防局局長費茲西蒙斯表示，各地消防員正為遇到「可想像的最糟情況」的2名年輕父親「巨大損失」感到悲痛。「他們就像其他所有同事，年復一年地出勤，表現出色，且在輪班後還無法回家，這是極大的不幸。」

火勢廿日依舊失控，消防員沒時間哀悼。大火幾乎延燒整個澳洲東岸，僅新南威爾斯省就有逾100場野火。由於「災難性」狀態，人口最多的新南威爾斯省19日宣布進入緊急狀態。大火20日蔓延到南澳省，消防員正在阿得雷德山一座葡萄園滅火，並警告狀況「非常危險」。該省省長馬歇爾表示，一名民眾死於一個起火點附近的車禍，另有一人失蹤，據報有4名義消受傷。