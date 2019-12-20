親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

曾胖成「張庭的奶奶」 林瑞陽瘦下變這樣

學者看政見會：張善政助韓「去草包」賴清德光芒蓋小英

澳洲兩義消打野火殉職 總理度假惹民怨

2019-12-20 21:33聯合報 編譯羅方妤／即時報導

澳洲野火不斷延燒，2名義消19日晚間在雪梨近郊控制火勢時不幸殉職。法新社報導，澳洲總理莫里森因在國內發生前所未見的野火時到夏威夷度假，而遭到一連串批評，使他提前收假返國。

莫里森得知2名義消殉職和本周創紀錄熱浪加劇數十起失控野火後表示，他對這次家庭旅行感到後悔。莫里森在本周假期承受外界壓力，數千名筋疲力竭的消防員在各地和野火搏鬥，有毒煙霧使雪梨數百萬民眾窒息。

莫里森在20日的聲明表示：「我深感遺憾的是，這次家庭旅行冒犯許多遭受惡火的澳洲人。」他補充，鑑於最近的悲劇，「會儘快返回澳洲」。莫里森指的是兩名義消殉職事件。但他又補上一句說自己「不是消防員也不是第一線救火指揮官」，引爆民怨，已有6萬人線上連署要他下台。

殉職義消分別是32歲的基頓和36歲的歐德懷爾，都當了爸爸且孩子很小。他們19日晚間在雪梨南部和失控野火奮鬥時，消防車撞到倒下的樹翻覆，導致2人身亡。車內其他3名消防員倖存，僅受輕傷。

消防員工會領袖德魯里說：「我們看到政府完全缺乏領導才能，這是一種恥辱。莫里森你到底在哪？」

新南威爾斯省鄉村消防局局長費茲西蒙斯表示，各地消防員正為遇到「可想像的最糟情況」的2名年輕父親「巨大損失」感到悲痛。「他們就像其他所有同事，年復一年地出勤，表現出色，且在輪班後還無法回家，這是極大的不幸。」

火勢廿日依舊失控，消防員沒時間哀悼。大火幾乎延燒整個澳洲東岸，僅新南威爾斯省就有逾100場野火。由於「災難性」狀態，人口最多的新南威爾斯省19日宣布進入緊急狀態。大火20日蔓延到南澳省，消防員正在阿得雷德山一座葡萄園滅火，並警告狀況「非常危險」。該省省長馬歇爾表示，一名民眾死於一個起火點附近的車禍，另有一人失蹤，據報有4名義消受傷。

澳洲近幾個月至少有超過300萬公頃的土地被焚毀，8名民眾身亡且超過800間民宅被摧毀。該國每年都有野火，但今年野火季節開始得特別早、持續時間特別長且特別劇烈。儘管莫里斯的保守派政府一直不願將野火和氣候變遷連結，科學家仍把此歸因於全球暖化

澳洲2名義消19日晚間在雪梨近郊控制火勢時不幸殉職，同仁和民眾紛紛獻花致哀。（歐...
澳洲2名義消19日晚間在雪梨近郊控制火勢時不幸殉職，同仁和民眾紛紛獻花致哀。（歐新社）
分享
殉職義消分別是32歲的基頓（右）和36歲的歐德懷爾（左），都當了爸爸且孩子很小。...
殉職義消分別是32歲的基頓（右）和36歲的歐德懷爾（左），都當了爸爸且孩子很小。（歐新社）
分享
澳洲總理莫里森。（歐新社）
澳洲總理莫里森。（歐新社）
分享

消防員澳洲雪梨

延伸閱讀

澳洲野火燒不停兩義消殉職 總理縮短假期返國

野火煙霧罩雪梨 澳總理認了氣候變遷危害

野火煙罩雪梨 澳總理認了氣候變遷危害

雪梨霧茫茫2萬人怒吼 澳洲總理終於打破沉默

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北韓談判期限將至 美中日韓努力化解危機

2019-12-20 21:53

日本明年軍費1.5兆創新高 主要買F-35減輕美日貿易逆差

2019-12-20 20:25

時隔9年 福島第一核電廠所在地雙葉町部分地區將解禁

2019-12-20 20:13

2019年度日本電車內擾人榜 此惡行擠下去年冠軍

2019-12-20 18:57

美印雙部長對話 加強防務齊抗中

2019-12-20 15:41

普亭年終記者會 表態俄中無軍事結盟計畫

2019-12-20 15:39

影／韓航前董娘起訴書髒話連篇 法官傻眼要檢方別念了

2019-12-20 13:21

突襲俄聯邦安全局總部！疑孤狼式槍擊,已2死5傷

2019-12-20 12:02

公平不等於正義？馬克宏「退休金新制」引爆的跨世代反抗

2019-12-20 09:50

歐洲議會呼籲制裁中國官員 關注維吾爾人權

2019-12-20 09:02

十年前的58條命：菲律賓馬京達瑙的「選舉大屠殺」

2019-12-20 08:30

德執政黨：非核家園目標錯了

2019-12-20 00:14

加獨領袖當選歐洲議員 歐洲法院判應免遭羈押

2019-12-19 23:24

阻香港人道危機 向德國國會請願連署人數達陣

2019-12-19 21:18

安倍23日北京晤習近平 24日與文在寅成都峰會

2019-12-19 21:15

被囚禁的新疆良心！維吾爾學者獲歐洲人權獎

2019-12-19 20:00
看更多

熱門文章

出門滑倒骨折苦等救護車 英女躺街道6小時身亡

2019-12-20 09:27

德執政黨：非核家園目標錯了

2019-12-20 00:14

日本職場的倫理崩壞？一封匿名信後 主管開始怕小職員...

2019-12-20 10:00

全球航空年度評比出爐 這兩家長程航班表現最差

2019-12-20 10:26

影／韓航前董娘起訴書髒話連篇 法官傻眼要檢方別念了

2019-12-20 13:21

那一天，美國分裂成了兩個世界...川普正式被彈劾，白宮台灣記者的第一手觀察

2019-12-20 15:49

違反競爭法規！德國禁止Uber服務

2019-12-19 23:35

55年前芝加哥醫院被偷男嬰 在密州找到了

2019-12-20 16:00

影／罕見「雪颮」來襲 紐約街頭被暴雪吞沒

2019-12-20 14:49

鬧笑話！ 美國將「黑豹」家鄉列入自貿夥伴國家

2019-12-20 10:13

美財長米努勤：美中將在1月初簽署第一階段貿易協議

2019-12-20 06:32

華城殺人案員警身亡 「負責關鍵第8案」網友疑有蹊蹺

2019-12-20 09:36

她冰封「丈夫遺體10年」 夫留遺書：妻不用爲我的死負責

2019-12-20 15:57

新聞眼／彈劾川普大秀是假 劍指總統大選是真

2019-12-20 00:16

川普彈劾案速戰速決？何時送參院 兩黨耍心機

2019-12-20 00:05

年僅7個月！美國「最年輕市長」 任職誓詞萌翻全網

2019-12-20 19:31

影／今年最爛片出爐？《貓》電影慘遭負面影評血洗

2019-12-20 17:00

杜魯道：美不應與中簽貿易協議 除非遭押加國人獲釋

2019-12-20 09:04

擺脫總統彈劾陰影 美股3大指數創新高

2019-12-20 05:56

莫斯科史上最熱12月 「連櫻花都快開了…」

2019-12-20 00:14

美161位眾議員聯名致函 籲展開美台貿易協定談判

2019-12-20 10:01

陸釋善意！ 對美加稅商品擴大豁免

2019-12-19 23:32

洗掉郵戳偷賣郵票 英夫婦無本獲利1562萬判囚

2019-12-20 09:29

美財長說貿易協議簽定了激勵標普再創新高 科技股領漲

2019-12-20 06:56

IBM研發電動車無鈷電池

2019-12-20 03:15

日本漁民捕獲稀有「白海參」 網友：長得很像蟹味棒

2019-12-20 15:05

國際咖啡豆價格 飆兩年新高

2019-12-20 03:15

今年102歲 廣島原爆受害者擔任東奧聖火跑者

2019-12-20 09:08

德國人響應減排 搭機旅遊變少了

2019-12-20 03:15

熱浪續發威 澳洲單日最高均溫再破紀錄達41.9度

2019-12-19 23:34

全球第一槍 瑞典終結負利率

2019-12-20 03:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top