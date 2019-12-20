日本明年軍費1.5兆創新高 主要買F-35減輕美日貿易逆差

日本內閣20日通過2020財政年度防衛預算，達5.31兆日圓（約台幣1.5兆元），金額創新高，主要用來購買美國F-35匿蹤戰機，並研發國產戰機。

2020年度防衛預算比今年度增加1.1%，是從2013年、也就是首相安倍晉三上任隔年以來，連續第七年刷新紀錄。防衛預算仍有待國會通過。

防衛預算主要用來購買美國洛克希德馬丁公司的F-35。根據計畫，日本將購買六架能在短距離內起飛並垂直降落的F-35B，總價793億日圓（約台幣219億元）。日本未來幾年打算購買42架F-35B，這六架將是第一批。

美聯社說，日本購買昂貴的美國武器，可以減少美國對日本的貿易逆差。美國一直很在意對日本的貿易逆差，不過日本也擔心，購買外國貨會傷害國內軍事產業。

2020年防衛預算包括撥款280億日圓，用於研發下一代戰機，好讓日美共同研發的老舊F-2戰機如期在2030年代退役。日本官員透露，日本打算自行研發戰機引擎，也考慮跟美國和英國共同研發某些零件，好讓零件之間相容性更高，進一步細節將在明年決定。

日本還打算購買三架F-35A，每架93.7億日圓（約台幣26億元），將購買零件自行組裝，這樣會比進口整架戰機便宜一些，並增加日本的組裝經驗。

日本防衛省為了接納F-35B，將花費31億日圓（約台幣8.6億元），為兩艘直升機護衛艦之一的出雲號裝上耐熱飛行甲板和引導燈。另一艘加賀號稍後改裝。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的資料顯示，雖然日本和平憲法規定，日本只能維持自我防衛的基本軍備，放棄宣戰，也不得保有戰爭武力，但日本軍費高居世界前十名。