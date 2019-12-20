2019年度日本電車內擾人榜 此惡行擠下去年冠軍

日本「朝日新聞」報導，全日本73家民營鐵路公司加盟的日本民營鐵路協會，已於19日公布了2019年度版的「車站與電車內的擾人行為排行榜」。2019年度為2019年4月～2020年3月，以此類推。

本次登上最擾人行為冠軍的是，不緊鄰著其他人而坐的「坐法」。此擾人行為從去年的第3名上升至第1名，為自2008年度以來再度奪冠。第2名是在車門附近妨礙上下車等的「上下車禮儀」，而去年度奪冠的揹著後背包等「隨身物品的拿法和放法」，這次為第3名。

此排行榜是由民營鐵路協會在官方網站上實施問卷調查，請民眾選出3個在車站與電車內感到擾人的行為，並根據其結果彙整而成。調查於今年的10月～11月之間實施，共有2676人回答。

第4名為邊走路邊用智慧型手機等的「智慧型手機等用法」。本次新增設的選項「不顧慮周遭便咳嗽及打噴嚏」則名列第6。

在針對前4名的擾人行為向受訪者詢問具體內容後，坐法以「不緊鄰著其他人坐」佔61.2%，其次為「伸腿、翹腳」佔23.1%。而上下車禮儀則依序為「待在車門附近不動」佔56.5%、「不等乘客下車就上車」佔20.4%。