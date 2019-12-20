親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

直播／副總統政見發表會 2行政院前院長、廣告教母交鋒

2019年度日本電車內擾人榜 此惡行擠下去年冠軍

2019-12-20 18:57聯合報 編譯張佑生╱即時報導

日本「朝日新聞」報導，全日本73家民營鐵路公司加盟的日本民營鐵路協會，已於19日公布了2019年度版的「車站與電車內的擾人行為排行榜」。2019年度為2019年4月～2020年3月，以此類推。

本次登上最擾人行為冠軍的是，不緊鄰著其他人而坐的「坐法」。此擾人行為從去年的第3名上升至第1名，為自2008年度以來再度奪冠。第2名是在車門附近妨礙上下車等的「上下車禮儀」，而去年度奪冠的揹著後背包等「隨身物品的拿法和放法」，這次為第3名。

此排行榜是由民營鐵路協會在官方網站上實施問卷調查，請民眾選出3個在車站與電車內感到擾人的行為，並根據其結果彙整而成。調查於今年的10月～11月之間實施，共有2676人回答。

第4名為邊走路邊用智慧型手機等的「智慧型手機等用法」。本次新增設的選項「不顧慮周遭便咳嗽及打噴嚏」則名列第6。

在針對前4名的擾人行為向受訪者詢問具體內容後，坐法以「不緊鄰著其他人坐」佔61.2%，其次為「伸腿、翹腳」佔23.1%。而上下車禮儀則依序為「待在車門附近不動」佔56.5%、「不等乘客下車就上車」佔20.4%。

有關禮儀的改善狀況，回答「沒有改變」的44.3%為最多，其他依序為「稍微改善」的23.4%，以及「稍微惡化」的13.7%。民營鐵路協會的負責人員表示：「關於後背包，應該是因為目前乘客已經開始意識到要把它放在胸前了吧。」

日本上班族常利用電車通勤時間補眠，不小心就會干擾到別人。報系資料照片
日本上班族常利用電車通勤時間補眠，不小心就會干擾到別人。報系資料照片
分享

咳嗽

延伸閱讀

日本流感恐提前進入高峰 跨年遊日須留意

Hybrid版平均油耗達36km/L　新世代...

日本北海道熊出沒 2018捕殺827頭創新高

日本2020年度總預算創新高 連2年破百兆日...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美印雙部長對話 加強防務齊抗中

2019-12-20 15:41

普亭年終記者會 表態俄中無軍事結盟計畫

2019-12-20 15:39

影／韓航前董娘起訴書髒話連篇 法官傻眼要檢方別念了

2019-12-20 13:21

突襲俄聯邦安全局總部！疑孤狼式槍擊,已2死5傷

2019-12-20 12:02

公平不等於正義？馬克宏「退休金新制」引爆的跨世代反抗

2019-12-20 09:50

歐洲議會呼籲制裁中國官員 關注維吾爾人權

2019-12-20 09:02

十年前的58條命：菲律賓馬京達瑙的「選舉大屠殺」

2019-12-20 08:30

德執政黨：非核家園目標錯了

2019-12-20 00:14

加獨領袖當選歐洲議員 歐洲法院判應免遭羈押

2019-12-19 23:24

阻香港人道危機 向德國國會請願連署人數達陣

2019-12-19 21:18

安倍23日北京晤習近平 24日與文在寅成都峰會

2019-12-19 21:15

被囚禁的新疆良心！維吾爾學者獲歐洲人權獎

2019-12-19 20:00

大馬穆斯林領袖峰會挨批 首相馬哈迪急辯護

2019-12-19 17:30

教宗改革「宗座保密條款」 終結教會性侵

2019-12-19 17:11

維也納芭蕾學院爆虐待學員 鼓勵年幼舞者抽菸瘦身

2019-12-19 16:53

女記者告前輩性侵 日本版#MeToo民事勝訴

2019-12-19 16:43

怕刺激北韓 南韓部署F-35A超低調

2019-12-19 16:38

秘魯貪腐政壇中一股清流 唐寶寶參選國會議員

2019-12-19 16:33
看更多

熱門文章

出門滑倒骨折苦等救護車 英女躺街道6小時身亡

2019-12-20 09:27

德執政黨：非核家園目標錯了

2019-12-20 00:14

日本職場的倫理崩壞？一封匿名信後 主管開始怕小職員...

2019-12-20 10:00

全球航空年度評比出爐 這兩家長程航班表現最差

2019-12-20 10:26

影／韓航前董娘起訴書髒話連篇 法官傻眼要檢方別念了

2019-12-20 13:21

早餐悲劇 14歲少年意外刺死4歲妹

2019-12-19 22:04

8歲女童全身狂滲血流紅眼淚 一天發作5次

2019-12-19 20:52

早在7千年前人類就開始對抗氣候變遷 證據找到了

2019-12-19 21:44

違反競爭法規！德國禁止Uber服務

2019-12-19 23:35

那一天，美國分裂成了兩個世界...川普正式被彈劾，白宮台灣記者的第一手觀察

2019-12-20 15:49

美財長米努勤：美中將在1月初簽署第一階段貿易協議

2019-12-20 06:32

鬧笑話！ 美國將「黑豹」家鄉列入自貿夥伴國家

2019-12-20 10:13

華城殺人案員警身亡 「負責關鍵第8案」網友疑有蹊蹺

2019-12-20 09:36

影／罕見「雪颮」來襲 紐約街頭被暴雪吞沒

2019-12-20 14:49

新聞眼／彈劾川普大秀是假 劍指總統大選是真

2019-12-20 00:16

川普彈劾案速戰速決？何時送參院 兩黨耍心機

2019-12-20 00:05

擺脫總統彈劾陰影 美股3大指數創新高

2019-12-20 05:56

杜魯道：美不應與中簽貿易協議 除非遭押加國人獲釋

2019-12-20 09:04

美161位眾議員聯名致函 籲展開美台貿易協定談判

2019-12-20 10:01

莫斯科史上最熱12月 「連櫻花都快開了…」

2019-12-20 00:14

陸釋善意！ 對美加稅商品擴大豁免

2019-12-19 23:32

她冰封「丈夫遺體10年」 夫留遺書：妻不用爲我的死負責

2019-12-20 15:57

洗掉郵戳偷賣郵票 英夫婦無本獲利1562萬判囚

2019-12-20 09:29

美財長說貿易協議簽定了激勵標普再創新高 科技股領漲

2019-12-20 06:56

IBM研發電動車無鈷電池

2019-12-20 03:15

日本漁民捕獲稀有「白海參」 網友：長得很像蟹味棒

2019-12-20 15:05

國際咖啡豆價格 飆兩年新高

2019-12-20 03:15

今年102歲 廣島原爆受害者擔任東奧聖火跑者

2019-12-20 09:08

德國人響應減排 搭機旅遊變少了

2019-12-20 03:15

熱浪續發威 澳洲單日最高均溫再破紀錄達41.9度

2019-12-19 23:34

全球第一槍 瑞典終結負利率

2019-12-20 03:15

影／今年最爛片出爐？《貓》電影慘遭負面影評血洗

2019-12-20 17:00

陸採購大禮 難抵銷美經損

2019-12-19 23:51

研究人員因敵視跨性別者被炒 作家羅琳發文力挺惹議

2019-12-20 10:55

威州州長：鴻海若重談合約 或可符合稅務優惠資格

2019-12-20 11:03

川普彈劾案 投資人免驚

2019-12-20 03:15

參院多數黨領袖麥康諾全力護航川普 痛批眾院

2019-12-19 23:02

大選年政治角力 美眾院通過彈劾川普

2019-12-20 00:01

安倍23日北京晤習近平 24日與文在寅成都峰會

2019-12-19 21:15

55年前芝加哥醫院被偷男嬰 在密州找到了

2019-12-20 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top