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獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

美印雙部長對話 加強防務齊抗中

2019-12-20 15:41世界日報 編譯中心╱綜合19日電

圖為印度國防部長辛赫、印度外交部長蘇傑生、美國務卿龐培歐、美國防部長艾思博（從左...
圖為印度國防部長辛赫、印度外交部長蘇傑生、美國務卿龐培歐、美國防部長艾思博（從左至右）在會後出席聯合記者會。美聯社
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美國和印度18日在華府舉行2+2國防和外交雙部長會議，雙方達成多項協議，將防務關係推向了一個新高度。有分析指出，美印加快軍事合作在很大程度上體現了兩國對中國的共同憂慮。

這次會談由美國國務卿龐培歐國防部長艾思博與印度外交部長蘇杰生、國防部長辛格出席。美國主管南亞和中亞事務的代理助理國務卿威爾斯表示，美方設法在維和工作、司法人員訓練、太空與科學等方面，擴大與印度合作。

在對話會結束後舉行的四位部長聯合記者會上，艾思博和辛格都高度評價雙方簽署的國防工業安全協議附件。辛格說，他希望這項協議能促使美國和印度國防承包商順利向對方輸送機密軍事技術；艾思博說，該協議能提升兩國軍隊的協調作戰能力，並且必要時讓兩軍更好地聯合作戰。

龐培歐在聯合記者會上說，兩國四位部長在對話會上談到中國的威脅，包括中國公司提供5G移動通信技術帶來的安全風險和中國在印太地區的掠奪式經濟活動。

華盛頓智庫傳統基金會南亞問題學者傑夫史密斯對美國之音說，美印終於達成國防工業安全協議附件，對推動兩軍合作舉行重要意義。史密斯說，無論官員們是否公開提到中國的威脅，美國與印度加快軍事合作步伐毫無疑問跟中國有關。

印度龐培歐國防部

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