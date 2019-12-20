影／韓航前董娘起訴書髒話連篇 法官傻眼要檢方別念了

大韓航空已故前會長趙亮鎬夫人李明姬（Lee Myung-hee）日前到法院，為被控對9名員工施暴一案出庭應訊。根據記者轉述，檢方依程序宣讀起訴書時，如實讀出李明姬的通篇髒話，結果連法官都聽到受不了，要檢察官別再念下去。

李明姬被控在2011年11月至2018年4間，曾22次對9名員工動口和動手，為細故投擲過剪刀、拖把、花盆和鞋子，甚至腳踹對方大腿，也時不時霸凌辱罵非法雇用的菲籍幫傭，相關影像和錄音先後被媒體曝光，都被當成呈堂證供。

根據《SBS》記者轉述，檢察官按照程序宣讀起訴書，一五一十交代李明姬如何罵人。合議庭的一位法官體諒地指出，要檢察官念這些髒話會很尷尬，直接投影到庭內的大螢幕即可。

記者說，媒體製作新聞時，還可以將李明姬的髒話消音，檢察官卻不能比照辦理，導致法官和旁聽民眾都一臉尷尬，才特例允許不用全部讀出來。