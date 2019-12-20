加拿大擬新規 禁止公共場所、網路打電子煙廣告

加拿大衛生部長派蒂．哈吉杜（Patty Hajdu）19日建議，禁止公共場所、便利商店和網路打電子煙廣告，防止年輕人使用電子煙。另外，電子煙包裝必須加上健康警示。

加拿大政府擬議新規，因為外界越來越擔心電子煙的安全性，且許多證據指出，不論有或無吸過傳統菸，年輕人使用電子煙的人數正在增加。

儘管電子煙被認為是傳統菸的更安全替代品，並且能幫助吸菸者戒菸，但衛生官員擔心，電子煙正讓年輕一代對尼古丁上癮。

根據加拿大學生菸草、酒精和毒品調查，在2017/18年度和2018/19年度期間，調查前一個月吸菸的加拿大青少年人數從10%增加到20%。

哈吉杜發布新聞稿說，「最新統計數據……令人震驚」。她表示，「我們正與專家和所有加拿大人齊心協力，尋找防止青少年吸電子煙的方法。今天宣布的新措施將會有用，但還需要做更多工作」。

加拿大總統杜魯多接受加拿大廣播公司（CBC）採訪時說，這些措施僅是第一步。他說，「還要蒐集很多資訊。我們非常擔心有關電子煙極端負面的報導」。