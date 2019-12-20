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德執政黨：非核家園目標錯了

2019-12-20 00:14聯合報 編譯張佑生／綜合報導

德國比布利斯的核電站。（路透）
德國比布利斯的核電站。（路透）
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德國總理梅克爾所屬的基民黨國會黨團能源事務發言人菲佛說，德國「非核家園」的目標錯了，但重啟核能的機率渺茫。

菲佛告訴「明鏡」雜誌：「我認為停用核能是錯誤的」。德國目前有七座核子反應爐，預計二○二二年底前陸續關閉。為了符合對抗全球暖化的減碳目標，德國還準備廢止燃煤發電。

在電費飆漲和發電量恐將不足的陰影下，企業界和保守派政治人物紛紛要求暫緩執行關閉核電廠和火力電廠的計畫。

未來廿年間，德國將有超過四成的電力必須另謀來路。燃煤電廠占全國發電量百分之卅，核電占百分之十。德國最大汽車廠福斯的執行長迪斯要求延後關廠。基民黨右派壓力團體也主張，不延長核電廠使用期限將無法有效減少二氧化碳排放。

德國非核家園政策在二○○二年由當時社民黨領導的政府所提出，九年後的二○一一年，日本發生福島核災，梅克爾政府正式宣布廢核。

菲佛表示：「如果現在的問題是重返核能以對抗氣候變遷，此一提案必須由綠黨或左派政黨提出，我或者黨團都不會阻攔。」

問題是，除了極右派的德國另類選擇黨以外，德國國會所有黨團都反對重返核能。民調也支持關閉核電廠。三年前的一項民調顯示，七成德國民眾認為關閉核能是正確的事，六成七的人認為整個歐洲都應該捨棄核能。

除了德國，英、法興建新核電廠的計畫也都因為延宕和成本超支，需要政府大量補貼。

再生能源無法補足能源缺口的疑慮始終存在。連瑞典環保少女童貝里都說，她雖然反對核能，但是同意核能可以在無碳經濟中扮演一個小角色。

德國保守陣營的重量級人物表示現行能源政策應該改弦更張。巴伐利亞首席部長朱達表示，應「徹底檢討」同時放棄核電與燃煤發電的後果。曾與梅克爾競爭黨魁失利的基民黨大老梅茲也批評，能源轉型的成本太高。

德國核能核電

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