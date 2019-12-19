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教宗改革「宗座保密條款」 終結教會性侵

2019-12-19 17:11世界日報 編譯中心╱綜合18日電

教宗改革「宗座保密條款」，涉性侵神職人員不得逃避司法調查。 路透
教宗改革「宗座保密條款」，涉性侵神職人員不得逃避司法調查。 路透
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教宗方濟各（Pope Francis）在17日滿83歲生日時送出一份破釜沉舟的大禮，宣布「宗座保密法規」（pontifical secret）不再適用於指控神職人員涉嫌孌童或管有兒童色情物品的案件和訴訟，期盼增加教會透明度，試圖藉此贏回大眾信心。

就在距離2月21日召開一連四日「防止神職人員性侵的主教會議」不到一年的時間，教宗方濟各打鐵趁熱，17日宣布當神職人員涉嫌性侵、孌童或持有兒童色情物品的案件，將不能援引「宗座保密法規」，教會人員對於舉報者、受害者和證人等，也不能「強迫他們保持沉默」；此外，教宗亦宣布將兒童色情物品中兒童的定義由14歲提升至18歲。

根據「宗座保密法規」，天主教教會管治的任何敏感資料都需要保密，該法被批評以保密當「擋箭牌」，妨礙刑事蒐證，包庇涉性侵的神職人員。

不過教宗也指出，在新規定下，案件的相關資料仍需交由梵蒂岡職員、以「安全、完整和機密」的方式處理，保護所有涉案者的形象、名聲和隱私。

有分析認為，教宗此舉有助徹底根除教會多年來與性侵疑雲剪不斷理還亂的指控，以及終止某些對他縱容包庇教會性侵甚囂塵上的誤解。

根據統計，從2013年3月至2018年12月有超過2200件指控，平均一天1.2件。教宗雖於2014年設立宗座保護未成年人委員會，但委員會中僅有的兩位曾受過性侵成員指出，梵蒂岡的官僚作風阻礙了改革提議的進行。

這次教宗作出的修訂獲得許多教會歡迎，在梵蒂岡最具調查性侵案經驗的馬耳他教區總主教希克盧納指出，任何人都不能再引用這條法規來逃避司法調查，讚揚這是畫時代的決定。

愛爾蘭的性侵受害者柯林斯表示，這項改革對於性侵案的倖存者及維權人士來說，是個「非常好的消息」。她在推特表示，「終於有了真正且積極的改變」。

教宗梵蒂岡

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