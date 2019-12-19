女記者告前輩性侵 日本版#MeToo民事勝訴

日記者遭性侵，歷史性勝訴。 美聯社 分享 facebook

日本#MeToo運動代表人物、30歲女記者伊藤詩織控告前TBS電視台駐華府特派員山口敬之，指對方在她沒有意識狀態下與她發生非自願性行為，要求1100萬日圓（約10萬美元）損害賠償。儘管針對山口的刑事訴訟因證據不足而無法成案，但東京法院的民事庭18日判決，認為「山口違反意願的性交行為」為真，並以此判處被告應支付330萬日圓（約3萬美元）的損害賠償。

判決指出，30歲的伊藤於2015年4月在東京都內的一家壽司店，與53歲的山口喝酒用餐。之後她在沒有意識的狀態下於飯店內遭受非自願性行為。另一方面，山口否認不法，聲稱伊藤自己爬上床，並指伊藤出書和公開言論對他進行不實指控，損害他的名譽，提出1.3億日圓（約118萬美元）損害賠償的反訴，但被民事法庭駁回。

審判長鈴木昭洋在判決文指出，伊藤在大醉的情況下失去意識，被迫發生性行為。儘管伊藤恢復意識後明確拒絕，卻無法阻止山口性侵。

在法院外舉起「勝訴」標語的伊藤說：「我帶著大家的支持出席聆聽判決。我很開心。但事情並未結束，我將試著和創傷共存。」

不過全案仍引發日本社會巨大爭議，儘管出示驗傷紀錄，DNA證明山口敬之的涉案；事發過程的餐廳、計程車司機、旅館，也都作證「伊藤詩織當時確實已失去自主能力」。但最後在漫長的調查後，東京地檢署仍因「證據不足」判定不起訴。

許多伊藤的聲援者不滿「東京檢警裝死無視不刑事起訴」；但山口本人與一幫媒體圈的保守派名嘴堅稱「司法太過媚俗」，「 #MeToo真是莫名其妙！」

日性侵受害者 僅2.8％報案

日本的性侵受害者多不願公開聲張，2017年官方數字亦指僅2.8%的女性受害者報案。上智大學政治系教授三浦麻里認為，這項判決將鼓勵更多遭受害女性站出來。

山口敬之與日本首相安倍晉三關係密切，曾為安倍寫過兩本自傳，在野黨因此質疑檢調是否特別對他放水。官房長官菅義偉曾否認有任何不當情事，僅表示性暴力侵害人權，不能容忍。