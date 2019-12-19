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怕刺激北韓 南韓部署F-35A超低調

2019-12-19 16:38世界日報 編譯張佑生╱綜合18日電

南韓部署F-35A超低調，總統國防部長雙雙缺席。 美聯社
南韓部署F-35A超低調，總統國防部長雙雙缺席。 美聯社
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南韓中央日報18日報導，南韓政府過於在乎北韓的目光，令人咋舌。南韓計畫截至2021年首批引進40架F-35A戰鬥機，截至2025年引進第二批20架同型號戰鬥機，其中第一批的採購金額高達7.7兆韓元（約66億美元），堪稱超大型部隊裝備採購項目。然而，這批裝備的部署活動卻只能在總統和國防部長都未出席的情況下，以空軍內部活動的形式悄悄舉行。

南韓空軍17日在清州以非公開的形式悄悄舉行最新銳隱形戰鬥機F-35A的部署活動。分析認為，政府此舉主要是擔心北韓的反對，因為這款戰鬥機是對北韓最具威脅性的武器。F-35A可以躲避北韓的雷達網路，隨時進入北韓領空，不僅可以打擊北韓的核設施和飛彈基地，甚至可以清除北韓的核心人物。

北韓經常對南韓引進F-35A的動向大肆批判，今年9月曾透過「勞動新聞」正面譴責南韓空軍引進F-35A是「赤裸裸否定韓朝宣言和（919）軍事協議的對立宣言」。

中央日報批評，北韓此舉無異於賊喊捉賊。進入今年以來，北韓先後13次發射了27枚飛彈，最近還在平安北道東倉里飛彈發射場有發射遠程火箭等活動跡象。北韓發射飛彈不僅違反了聯合國決議，也不符合919軍事協議的精神。

北韓南韓F-35

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