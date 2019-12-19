小媽媽年僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

研究報告指出，聯合國維和部隊在海地留下數百名私生子。圖為示意圖，非本文所指加害人及受害者。美聯社 分享 facebook 研究人員在新發表的學術研究中發現，聯合國駐海地維和部隊在執行任務期間性侵和性剝削當地女性，任務結束後一走了之，生下的數百名孩子要由女方獨自撫養。

紐約時報報導，儘管聯合國承認派駐海地和其他地區的維和部隊士兵，在當地犯下多起性剝削和性侵事件，但這項有關海地受害人的研究，比以往更深入記錄這個西半球最貧窮國家所遭遇的問題。

兩名學者的研究指出，2004年至2017年期間，多名11歲左右少女被駐海地維和人員性侵並懷孕，其中一些女孩被迫獨自撫養小孩。

研究人員引述一名海地人指出，「他們（維和人員）丟幾枚硬幣給你，然後就能跟你生小孩」。

該研究對2017年夏天住在維和部隊基地附近的2500名海地人進行訪談，描繪參與聯合國海地維和任務的部分士兵和平民犯下的不當行為。

聯合國維和部隊發聲明說，會認真看待研究報告所提出的問題，打擊維和部隊士兵性剝削和性侵行為，是聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的首要任務。

聲明說，「不幸的是，儘管2013年以來，指控聲浪呈下滑趨勢，但過去幾年內，海地維和部隊人員的犯行仍不斷增加」。

聯合國先前承認，2004年至2007年間，派駐海地的100多名斯里蘭卡維和部隊士兵剝削賣淫集團裡的九名孩童，這些士兵被送回國，但未受到懲處。

根據這份報告，在所有的受訪者中，有265人稱懷了維和部隊士兵的小孩，這些士兵至少來自13個國家，但主要來自烏拉圭和巴西。

報告說，「有10%受訪者提到生下維和士兵的孩子，凸顯此類事件的頻繁」。報告指出，多年來，已有媒體報導過海地相關事件，像是當地未成年人會和聯合國人員發生性行為，以換取食物和少量金錢。