澳洲新南威爾斯省發布緊急狀態！大火已釀健康傷害

澳洲近來破紀錄的高溫助長前所未見的山林大火，新南威爾斯省（New South Wales）今日發布為期七天的緊急狀態。

新南威爾斯約100處山火已燃燒好幾周，當中有一半的火勢，包括雪梨附近大火，尚未撲滅，讓澳洲最大城市壟罩在大片有毒煙霧中。

新南威爾斯省長博利積奇莉安（Gladys Berejiklian）表示，因「災難性的氣候狀況」發布緊急狀態。這是該省9月乾旱引起山林大火以來第二次進入緊急狀態。

澳洲17日打破高溫紀錄，全國平均氣溫高達攝氏40.9度，隨著澳洲東部熱浪持續，高溫可能持續上升。

澳洲中部氣候預計在19日達到41度、西部郊區更有可能達到45度。同時，午後風速每小時高達100公里的猛烈風勢預計將山林大火吹得更靠近城市。

在美國、加拿大團隊以及澳洲部隊的支援下，約有2000名消防隊員參與救火行動。

新南威爾士省鄉村消防局局長費西文斯（Shane Fitzsimmons）表示，由於部分山火情況複雜且天氣預報高溫嚴重，有五支100人打火隊伍待命，以面對最危險火勢。

極端的氣候狀況也引發健康問題，澳洲頂尖醫生本周指出，壟罩雪梨數周的濃煙為「公共健康緊急狀況」。