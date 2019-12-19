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斯洛伐克禁選前50天公布民調 法院認為太久裁定暫緩

2019-12-19 10:25聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

斯洛伐克憲法法院18日判決，選前50天開始禁止公布民調的新法將不適用於明年2月的選舉。

斯國國會10月底通過禁止在選前50天發布民調，被民調機構人員視為歐洲「前所未見的」措施。路透報導，根據斯洛伐克社會科學院，50天的禁止期在全球名列第三久。

不過，斯國總統查普托娃（Zuzana Caputova）這個月稍早向憲法法院提出訴訟，挑戰禁令。她指出，該法違反民眾獲得資訊的權利，並且限制政治競爭。

反對派批評者表示，新法目的是要讓政壇新手處於不利地位，民調公布有可能在後期影響選民轉而支持他們。該法並沒有禁止民意調查，而是禁止公布民調結果。

憲法法院18日發表聲明說，「本院接受總統所提的再議建議，並且已經排除該法適用在明年選舉」。

查普托娃在憲法法院判決後表示，法院的決定是「斯國人民知情權利的正面進展」。

該法獲得左派執政黨社會民主黨、斯洛伐克民族黨及對手極右派人民黨–我們的斯洛伐克支持。

法案提案人表示，該法目的是要保護選民免於假資訊影響，讓民眾可以依據政黨的政見和施政行動做決定。

斯洛伐克人口約530萬人，預定明年2月29日舉行國會選舉。部分民調顯示，反對黨如果全面合作，有機會讓社會民主黨下台。

具有律師背景的查普托娃為政壇新人，在今年3月總統大選中打敗社會民主黨參選人。

斯洛伐克原本規定，選舉前14天開始禁止公布民調。

斯洛伐克總統查普托娃今年3月當選，反對選前50天就禁止公布民調結果。路透
斯洛伐克總統查普托娃今年3月當選，反對選前50天就禁止公布民調結果。路透
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民調斯洛伐克

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