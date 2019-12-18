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不敵阿爾發狗而退休的圍棋高手李世乭 贏人工智慧了

2019-12-18 22:59聯合報 編譯張佑生╱即時報導

因為不敵谷歌人工智慧「阿爾發狗」而萌生退意的南韓圍棋選手李世乭，18日終於擊敗人工智慧，但對手換成南韓國產的人工智慧「韓豆（HANDOL）」。

這是李世乭繼2016年3月對陣人工智慧「阿爾法狗」後，再次與人工智慧上演「人機大戰」，並再嘗單局對陣「勝果」。

此次對陣「韓豆」，也是李世乭24年職業棋手生涯的收官之戰。11月19日，他向韓國棋院遞交辭呈，正式宣佈退役。

新華社報導，比賽於南韓當地時間18日12時10分左右開始，第一局規則為黑貼7目半，李世石被讓兩子。比賽共持續兩小時左右。雙方開局平穩，落子中規中矩。但在中盤李世乭第78手落子後，「韓豆」出現低級誤判，被李世乭吃掉三子棋筋，勝率瞬間大跌，最終在第92手時投子認輸。

在賽後記者會上，李世乭坦言，雖然賽前曾針對人工智慧對手進行專門訓練，但自己並未曾料想會首局獲勝。對於獲勝後的感受，李世乭表示有些「失落」。

就「韓豆」首局表現不佳的原因，「韓豆」的研發方NHN公司人工智慧項目的負責人李昌律推測稱，「韓豆」賽前缺少對開局讓兩子和讓三子等棋局的學習，總體學習量不足導致自身落敗。

「韓豆」於2017年12月問世。今年年初，該人工智慧在與申旻埈九段、李東勛九段等韓國五位頂級圍棋選手的對決中獲得全勝戰績；隨後又在8月於山東舉行的「中信證券杯」世界智慧圍棋公開賽中摘得季軍，戰績亮眼。

本次圍棋大賽共進行三場。除當日的對弈外，李世乭還將於19日和21日，分別在首爾和自己的故鄉全羅南道新安郡再度迎戰「韓豆」。由於李世乭贏得第一局比賽，第二局將取消讓子制度，李世乭仍然執黑先行。

據介紹，除1億5000萬韓元的參賽獎金外，李世乭每勝一局還將額外獲得5000萬韓元獎金。

12月18日，在韓國首爾舉行的「BRAIN MASSAGE杯」圍棋大賽中，韓國選...
12月18日，在韓國首爾舉行的「BRAIN MASSAGE杯」圍棋大賽中，韓國選手李世乭九段在開局被讓兩子的情況下，擊敗圍棋人工智能「韓豆（HANDOL）」，首戰告捷。新華社
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圍棋韓國南韓

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