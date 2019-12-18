中俄提案解禁制裁不是扯美國後腿 而是勸北韓別妄動

在美國和北韓近來因去核談判僵局升高口水戰之際，中國大陸與俄國16日向聯合國安理會提交決議草案，建議放鬆對北韓的制裁，以回應北韓朝棄核方向採取的措施。中俄此舉被廣泛視為扯美國後腿、給北韓打氣。

南韓統一部官員有不同的觀察，因為中俄清楚此一提案短期內在安理會不可能過關，為何還是要提？主要是為安理會五個常任理事國未來針對鬆綁制裁的辯論做準備。

中俄同時對美方施壓並安撫北韓，要雙方都各退一步，對北韓則是要求自制，因為盟友已經盡力幫忙了，所以現階段別輕舉妄動，以免增加麻煩。