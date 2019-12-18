中俄提案解禁制裁不是扯美國後腿 而是勸北韓別妄動

相關新聞
北韓射飛彈當送給美國的耶誕禮？ 專家：不太可能2019-12-18 22:21
遭監禁的維族學者伊力哈木 獲頒薩哈羅夫人權獎2019-12-18 22:26
印度修正公民法 阿薩姆省歧視穆斯林政策恐擴大2019-12-18 22:07
化敵為友最佳典範 越美慶祝關係正常化25週年2019-12-18 23:13
不敵阿爾發狗而退休的圍棋高手李世乭 贏人工智慧了2019-12-18 22:59
菲律賓共黨建黨51年 杜特蒂成首要攻擊目標2019-12-18 21:16
文在寅與安倍高峰會談 將於24日在中國舉行2019-12-18 18:21
韓派驅逐艦赴亞丁灣 可能出兵荷莫茲海峽2019-12-18 18:10
麻省理工教授：北韓恐發射遠程彈道飛彈 送美當耶誕禮2019-12-18 17:33
俄羅斯扣押5艘日本漁船 日政府呼籲釋放漁民2019-12-18 17:24
日本版 #MeToo 勝訴：不再黑箱的「女記者性侵案」2019-12-18 16:47
南韓部署F-35A超低調 總統國防部長雙雙缺席2019-12-18 16:36
蘇丹麵包起義發源地慶祝革命周年 麵包多到吃不完2019-12-18 14:54
印度警察闖校園打人 4女肉身阻擋暴紅2019-12-18 14:39
首次獨裁者遭判死 巴國前總統駁斥2019-12-18 14:27
稱芬蘭總理為售貨員 愛國總統致歉2019-12-18 13:51
影／澳洲爆熱車內如烤爐 高溫80度烤出焦糖色豬肉2019-12-18 12:46
歷史性勝訴！日女記者遭性侵案 獲判330萬日圓賠償2019-12-18 12:16
維也納芭蕾學院爆虐待學生 鼓勵年幼舞者吸菸保持苗條2019-12-18 11:13
大限將屆北韓不回中俄幫腔 美特使將訪北京求團結2019-12-18 10:45
這裡每天近百性侵案...政客只會講幹話 私刑卻成了英雄2019-12-18 10:00
英國信用評等移出降等觀察名單 因強生勝選2019-12-18 07:53
巴基斯坦前總統流亡海外 叛國判死2019-12-18 00:13
文在寅提名新總理 友台、諳經濟2019-12-17 23:56
中俄提議 對北韓制裁大解禁2019-12-17 23:53
台夫妻曼谷出境 X光機照出95隻印度星龜恐關10年或罰百萬2019-12-17 22:37
首屆全球難民論壇登場 呼籲各國伸援手分擔責任2019-12-17 22:16
阿爾及利亞噤如寒蟬 插畫家被捕入獄2019-12-17 20:57
伊朗示威死亡破300人 警從要害開槍2019-12-17 20:49
文在寅提名新總理 友台、諳經濟2019-12-17 23:06
中俄扯美國後腿 提議對北韓放鬆制裁2019-12-17 22:53
熱門文章
美參院通過國防授權法案 台灣大選後45天內提大陸干預報告2019-12-18 02:45
獨特的睡覺秘訣 教授女兒成功考上醫學院2019-12-18 16:38
這裡每天近百性侵案...政客只會講幹話 私刑卻成了英雄2019-12-18 10:00
BBC外景中驚見「大白狗騎車」 網路瘋傳才知牠經驗豐富2019-12-18 10:39
日本護照全世界最好用 有護照人口卻不到四分之一2019-12-18 17:01
美政府對華為要再出什麼新招 讓美科技業氣到發抖？2019-12-18 09:20
影／澳洲爆熱車內如烤爐 高溫80度烤出焦糖色豬肉2019-12-18 12:46
波音停產737 Max工廠現況曝光 網友一看覺得餓2019-12-18 17:43
歷史性勝訴！日女記者遭性侵案 獲判330萬日圓賠償2019-12-18 12:16
廁所裡的不速之客 屋主開門竟見18條眼鏡蛇2019-12-18 16:25
英脫又生變數 英鎊重貶2019-12-18 00:19
汪星人立功！ 海邊散步發現6500萬年魚龍化石2019-12-18 11:33
維也納芭蕾學院爆虐待學生 鼓勵年幼舞者吸菸保持苗條2019-12-18 11:13
夫娶她們竟只因是處女 雙胞胎「共享丈夫」後離婚出書2019-12-18 17:53
美國經濟數據強勁 支撐美股續創新高2019-12-18 07:00
為留人才這公司允許「周休4日」 附帶條件卻引網友論戰2019-12-18 20:21
小女孩表演比「中指」20分鐘 背後原因曝光網笑翻2019-12-18 19:55
助產士來不及接醫生沒反應 男嬰一出世摔地撞頭死2019-12-18 09:39
新娘要求伴娘「素顏出席」婚禮 超瞎理由讓網傻眼2019-12-18 18:30
路透：美限制尖端科技出口縮小範圍 業者鬆口氣2019-12-17 23:40
大限將屆北韓不回中俄幫腔 美特使將訪北京求團結2019-12-18 10:45
眾院彈劾在即 川普寫信痛批眾院議長與民主黨2019-12-18 07:00
研究：Juul電子煙尼古丁配方與萬寶路香菸幾乎相同2019-12-18 10:27
設計內衣兼當模特兒 79歲巴西阿嬤展成熟性感2019-12-17 23:39
朱利安尼受訪 坦承逼走前駐烏克蘭大使2019-12-18 04:06
川普連任料有更多貿易戰、聯準會主席任滿換人、再減稅2019-12-18 10:59
干擾工會違法 三星電子董事長被判刑18個月2019-12-18 11:33
哥大劫殺案 警為買大麻論道歉 稱無怪罪死者之意2019-12-18 03:49
美元牛市 還沒結束2019-12-18 00:19
媽媽的小英雄！7歲女兒從Youtube學CPR 成功救回癲癇母2019-12-18 09:48
麻省理工教授：北韓恐發射遠程彈道飛彈 送美當耶誕禮2019-12-18 17:33
緊跟美國腳步…西班牙、挪威都不想用華為5G2019-12-18 15:29
蘇丹麵包起義發源地慶祝革命周年 麵包多到吃不完2019-12-18 14:54
針對中國 美商務部技術出口管制即將出台2019-12-18 00:16
Netflix海外訂戶 大躍進2019-12-18 00:23
英男飛越大西洋只為見她 喵星人竟是助攻關鍵2019-12-18 19:41
特斯拉明年陸產Model 3 計劃下殺八折衝買氣2019-12-18 14:13
油價、商品行情 小摩、高盛唱旺2019-12-18 00:22
除了紐西蘭火山...這些探險旅遊景點也暗藏危機2019-12-18 16:55
關稅砲火轉向歐盟 美國可能提高歐盟輸美產品關稅2019-12-18 07:40
留言