北韓射飛彈當送給美國的耶誕禮？ 專家：不太可能

美國的北韓問題特使畢根17日結束在南韓的3日行後轉往日本。沒有跡象顯示他有攜帶川普總統親筆信轉交北韓領導人金正恩，或者他曾赴板門店與北韓代表會面，可說是空手而返。但他表示耶誕節是神聖的假日，呼籲北韓自制，似乎以軟中帶硬的方式警告放話要送美國「耶誕禮物」的北韓。

南韓統一部官員私下表示，北韓不太可能在耶誕節有任何軍事戰略作為，像是發射洲際彈道飛彈或者衛星。至少不會在金正恩元旦演說前有類似動作，因為如此一來就不會有人注意他的新年演說了。 美國的北韓特使畢根（後）16日拜會南韓總統文在寅。美聯社 分享 facebook 美國總統川普（左）警告北韓領導人金正恩（右）若恢復敵對恐失去一切。圖為兩人6月30日在南北韓的非軍事區見面。美聯社 分享 facebook