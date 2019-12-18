遭監禁的維族學者伊力哈木 獲頒薩哈羅夫人權獎

伊力哈木2014年9月分裂國家罪成，一審判終身監禁。(央視畫面截圖/明報網站) 分享 facebook

2014年9月，伊力哈木·土赫提（ Ilham Tohti）在經過兩天的審理後被新疆中級人民法院判處無期徒刑，罪名是分裂國家罪。這名新疆維吾爾族人於1969年出生於小城阿圖什，後來在北京完成了大學深造。直到被捕前，伊力哈木·土赫提一直在位於北京的中央民族大學擔任經濟學副教授，他的學術領域覆蓋新疆維吾爾人以及其他少數民族所面臨的社會問題，其中包括，當地少數民族同遷徙進疆的漢族人相比，在很多方面受到不公正的待遇。鑑於此，伊力哈木·土赫提多次對北京的新疆政策提出批評。

為了讓人民認識到這一問題，他於2006年創辦了「維吾爾人在線網站（Uyghur online）」，但這個網站只存活了兩年就被政府強令關閉。2009年7月，新疆首府烏魯木齊市發生了嚴重流血事件，超過150人死亡，其中大部分人為漢族人。此後不久伊力哈木被捕，警方對他的指控是「煽動暴亂罪」。在國際社會的壓力下，關押數周後伊力哈木獲得釋放。

審判不過是走過場

那次嚴重的騷亂後不久，伊力哈木·土赫提在對德國之聲的訪談中說，"維漢之間的緊張關系以前就有，但它從未演變成相互的仇視。我感到，作為少數民族的維吾爾人同漢人之間的相互信賴已蕩然無存，而民族仇恨則深入人心。如果北京政府對此無所作為，依然以殖民者的心態對待少數民族，像這樣的悲劇將還會發生。"

此後年間，新疆不斷發生惡性暴力襲擊事件，伊力哈木·土赫提也多次受到軟禁的處罰。2014年1月批捕後，他被從北京帶到新疆，當地檢察院以分裂國家和煽動民族仇視罪對他提出正式起訴。西方中國問題專家認為，之後的法院審判和判決不過是走過場而已。

德國受到威脅的民族協會主席德柳斯（Ulrich Delius）對德國之聲表示，他從未從事過分裂國家的活動，因為分裂國家是動用武力將一片領土從整個國家版圖中分離出來。他曾說過，我是一名維族人，但我也是民族學院的教師，我試圖在兩種文化中扮演協調者的角色。這意味著，我向佔多數的漢族人解釋，維族人關心的是什麼？他們憤怒的原因是什麼？他們為什麼要求得到人權？為什麼不願把人權交給他們？為什麼新疆的自治法律得不到貫徹？土赫提是推動兩種文化理解的踐行者和協調者。正是因此，他在中國政府眼裡顯得非常危險，在經過數月的研究並對他的學生多少進行了威嚇之後，警方才拿到證實其犯罪的證詞。

墨卡托中國研究中心的專家古思婷（ Krisitin Shi-Kupfer）博士認為，對土赫提的重判，顯示中國政府希望在全國出現一種殺雞儆猴的效應。她說「伊力哈木關系很多，其中包括漢族學者精英、民權人士。他自己曾說，高層領導中也有他的關系。而中央政府則不能容忍這一點。這一點上，土赫提的案子同劉曉波案有相似之處，劉曉波的關系網也很大，他也試圖在中共黨內同溫和派以及國內的民權人士建立同盟。」

旅居美國的伊力哈木·土赫提的女兒菊兒·伊力哈木對德國之聲表示，家屬直到2017年可以每3個月探望一次獄中的伊力哈木，後來則不可以了。她說，父親消瘦了很多，體重大幅下降，但精神堅強。從探望過他的人那裡得知，土赫提被關在單人監獄，電視機裡不斷播放共產黨的宣傳。有時犯人被編成小組，分別扮演黨政干部，而土赫提則擔當評委，評選出哪個小組表演得最逼真。

她還說，她的繼母和兩個同父異母的弟弟仍生活在北京。繼母盡全力保證全家人過一種正常人的生活，並盡力不參與政治討論。菊兒自己則失掉了同其他新疆親屬的聯絡。

這些年來，伊力哈木·土赫提獲獎無數：2016年，獄中的伊力哈木·土赫提獲得馬丁·恩納爾斯人權捍衛者獎（ Martin-Ennals）；2017年，德國的魏瑪市也將人權獎授予伊力哈木；2019年，他還榮獲了歐洲理事會的人權獎瓦茨拉夫·哈維爾獎（Vaclav-Havel-Preis）。

【 本文章由德國之聲授權提供】