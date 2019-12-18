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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

南韓部署F-35A超低調 總統國防部長雙雙缺席

2019-12-18 16:36聯合報 編譯張佑生╱即時報導

韓國中央日報18日報導，韓國政府過於在乎朝鮮的目光，令人咋舌。韓國空軍昨日在清州以非公開的形式悄悄舉行了最新銳隱形戰鬥機F-35A的部署活動。韓國計劃截至2021年首批引進40架F-35A戰鬥機，截至2025年引進第二批20架同型號戰鬥機，其中第一批的采購金額高達7.7兆韓元（約新台幣1990億元），堪稱超大型部隊裝備採購項目。然而，這批裝備的部署活動卻只能在總統和國防部長都未出席的情況下，以空軍內部活動的形式悄悄舉行。

分析認為，政府此舉主要是擔心朝鮮的反對。因為這款戰鬥機是對朝鮮最具威脅性的武器。F-35A可以躲避朝鮮的雷達網絡，隨時進入朝鮮領空，打擊朝鮮的主要設施。不僅可以針對朝鮮的核設施和導彈基地實施打擊，甚至可以清除朝鮮的核心人物。

因此，韓國國防部一直強調，在提前清除朝鮮導彈威脅的殺傷力鏈(Kill Chain)和針對朝鮮挑釁做出大規模反擊的戰略(KMPR)中，戰鬥機是核心武器。朝鮮經常對韓國引進F-35A的動向大肆批判，今年9月曾通過「勞動新聞」正面譴責韓國空軍引進F-35A是「赤裸裸否定韓朝宣言和(9.19)軍事協議的對立宣言」。

中央日報批評，朝鮮此舉無異於賊喊捉賊。進入今年以來，朝鮮先後13次發射了27枚導彈，最近還在平安北道東倉里導彈發射場有發射遠程火箭等活動跡象。朝鮮發射導彈不僅違反了聯合國決議，也不符合9·19軍事協議的精神。而且，朝鮮不顧國際社會的反對，仍保留著20~60發核彈頭，並威脅美國如不在本月內拿出解除對朝制裁的「創造性解決方案」，就會打破迄今為止的所有無核化協議。

部署在南韓的 F-35A戰機。美聯社
部署在南韓的 F-35A戰機。美聯社
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韓國導彈F-35

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