首次獨裁者遭判死 巴國前總統駁斥

巴基斯坦前總統穆沙拉夫因濫權、顛覆國家及叛國罪遭判死刑。（photo by Twitter） 分享 facebook

巴基斯坦法院17日判處前總統穆沙拉夫死刑，原因為其曾動用軍權推翻前政府，更曾無故就宣佈國家進入緊急狀態及顛覆國家。而穆沙拉夫從2016年起即逃亡杜拜至今，未返國聽訊，在判決出爐後，其本人則透過影片回應：「法院判決毫無基礎。」

獨裁總統遭起訴

根據《CNN》報導，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德特別法院17日宣判前總統穆沙拉夫叛國罪成立，處以死刑。其曾掌握國家軍權，以軍事政變手段推翻前總統謝里夫的文人政府，於1999年成功上台並進行獨裁統治。

對穆沙拉夫的起訴罪嫌還包括顛覆國家、意圖改變憲法、無故開除司法大法官及強行宣佈國家進入緊急狀態等。穆沙拉夫面對指控僅表示，一切都是為了穩定國家安全，防止伊斯蘭極端主義滲透。

其種種獨裁作為更引起美國及歐洲等民主國家的關注，紛紛表示譴責及制裁，穆沙拉夫最終於2008年黯然下台，並遭到政府以多項罪名起訴。日前3名特別法院的獨立法官則以2：1的投票結果，判決穆沙拉夫有罪。

權力交疊

據《半島新聞台》報導，穆沙拉夫未返國聽訊，現年76歲的他從2016年起即逃亡杜拜至今，在判決出爐後，其本人則透過影片回應：「法院判決毫無基礎。」現任總理伊姆蘭所屬的政黨「巴基斯坦正義運動」曾試圖阻擋特別法院成立。

據當地記者指出，該政黨多名成員曾於穆沙拉夫掌權時被任命為部長。記者阿爾梅達表示：「伊姆蘭的內閣成員中有許多人跟穆沙拉夫的關係良好。」他也指出，此次審判對巴基斯坦有特別的意義，「因為這是巴基斯坦史上第一次有軍事獨裁者遭到判刑，對國民有象徵性的勝利意涵。」

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