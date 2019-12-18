稱芬蘭總理為售貨員 愛國總統致歉

馬特·赫爾姆以其率直的言論而聞名，並且不承認自己的失言是貶低，而是表達在芬蘭布衣能當卿相的祝賀。（photo by Wikipedia） 分享 facebook

愛沙尼亞總理最近為屬下失言道歉！愛沙尼亞內政部長、民粹主義極右翼政黨領導人馬特·赫爾姆，因嘲諷34歲的芬蘭總理桑娜·馬林為「女售貨員」惹議，結果是愛沙尼亞女總統卡尤萊德火速出面道歉。馬林則回應表示，出身貧困也能受教育，商店售貨員也能當上總理，她對祖國芬蘭感到自豪。

屬下失言總理善後

根據《CNN》報導，愛沙尼亞內政部長赫爾姆無端質疑芬蘭新總理管理國家的能力，他在公共廣播電台ERR表示，「現在，我們看到一位女售貨員（sales girl）成為總理，其他街頭運動家和未受教育的人也加入內閣。」

愛沙尼亞女總統克爾斯季·卡尤萊德在與芬蘭總統紹利·倪尼斯托的電話中就赫爾姆的失言道歉。但內政部長赫爾姆仍發表聲明說：「關於芬蘭總理的那句話，您或許認為是貶低，實際上我是表達祝賀，且認可人們能夠從下層階級逐步爬到政治高峰。」赫爾姆曾任駐俄羅斯大使，並以其率直的言論而聞名。

領袖道歉挽救邦誼

根據《芬蘭現在新聞》報導，曾任外交大臣的愛沙尼亞環境保護部長烏爾馬斯·佩特則認為赫爾姆的言論「嚴重破壞了我們與芬蘭的友好關係，也破壞了愛沙尼亞的國際形象。」並呼籲就相關評論，總理應將他撤職。

之後，愛沙尼亞總理尤里·拉塔斯也被迫道歉，並試圖修復波羅的海鄰國之間的外交邦誼。拉塔斯在臉書上寫：「芬蘭是愛沙尼亞政府密不可分的盟友。」愛沙尼亞和芬蘭總理12日曾在布魯塞爾舉行的歐洲理事會會議上會面，拉塔斯送給馬林一束鮮花，祝賀她當選總理。

對此，馬林在推特上宣稱：「我為芬蘭感到驕傲。在這裡，一個貧窮家庭的孩子可以教育自己，實現自己的生活目標。甚至櫃台收銀員都可以當上總理。」

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