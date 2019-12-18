影／澳洲爆熱車內如烤爐 高溫80度烤出焦糖色豬肉

澳洲西澳州首府伯斯連日飆出35度以上高溫，有民眾突發奇想，在熱到發燙的車內烤肉，沒想到10小時後還真端出一盤香噴噴、熱騰騰的悶烤豬肉。

伯斯居民彭格利（Stu Pengelly）13日把一塊約1.5公斤的豬肉放在烤麵包模具中，然後放到廢棄的紅色老車Datsun Sunny上並附上溫度計。

彭格利指出，他一整天都在觀察車內溫度，早上7點車內就達攝氏30度，10點則達到了攝氏52度，到了下午1點更是高達81度。而根據澳洲氣象局資料，伯斯12月已有10天氣溫飆升到35度以上。

10小時後，彭格利將豬肉從車內拿出，肉的表面已從原本的白色烤成完美的焦糖色。影片中可見，彭格利將豬肉切片，一邊叫燙，一邊試吃高喊美味，最後還撒上胡椒、鹽巴，夾吐司來吃。

彭格利表示，他做這項實驗目的是希望警告民眾，千萬不要讓孩子或寵物關在高溫下的車內，「一分鐘也不行」。如果看到被關在車內的孩童或寵物，也千萬不要遲疑，應立刻打破車窗將他們救出。