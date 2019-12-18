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歷史性勝訴！日女記者遭性侵案 獲判330萬日圓賠償

2019-12-18 12:16聯合報 編譯周辰陽／即時報導

日本自由記者伊藤詩織打破傳統，公開指控TBS電視台前華府支局長山口敬之對她下藥性侵，並以造成精神創傷為由，提出1100萬日圓的民事損害賠償，18日獲東京地方法院判決勝訴，山口應支付330萬日圓。

審判長鈴木昭洋在判決文指出，伊藤是在酩酊大醉的情況下失去意識，被迫發生性行為。儘管伊藤恢復意識後明確拒絕，卻無法阻止山口繼續性侵。

「我帶著大家的支持出席聆聽判決。」在法院舉起「勝訴」標語的伊藤對記者說：「不過，勝訴並不代表我就沒有受到傷害。」

伊藤在訴狀指控，她跟山口為討論工作問題，於2015年4月到東京一間壽司餐廳用餐，隨後就失去意識，被帶到飯店房間性侵得逞。雖然伊藤報案，但警方最後沒有逮捕山口，檢方也以證據不足、給予不起訴處分，伊藤於2017年聲請再議後，露面具名指控山口，引發海內外高度關注，也讓伊藤成為日本#MeToo運動的代表性人物。

山口敬之與日本首相安倍晉三關係密切，曾為安倍寫過兩本自傳。他否認不法行為，聲稱伊藤自己爬上床，並指她出書和公開言論損害名譽，提出1.3億日圓損害賠償的反訴，但被法庭駁回。

日本的性侵受害者多不願公開聲張，2017年官方數字亦指僅4%的女性受害者報案。

伊藤近日告訴《法新》，日本文化認為「在沉默中受苦是高尚行為」，就連她都受到批評和威脅，甚至還有女性發電郵，措辭客氣地認為公開一切的她應該知恥，因此她不預期日本女性現在就能仿效歐美，積極討論#MeToo或挺身團結一致。但伊藤也說，隨著日媒報導海外性騷擾新聞，外媒又報導她的案件後，情況已經逐漸開始改變。

日本自由記者伊藤詩織18日在東京地方法院外，向記者舉起「勝訴」標語。伊藤狀告TB...
日本自由記者伊藤詩織18日在東京地方法院外，向記者舉起「勝訴」標語。伊藤狀告TBS電視台前華府支局長山口敬之性侵，對她造成精神創傷，要求賠償1100萬日圓的損害賠償，東京地方法院判決勝訴，山口應賠償330萬日圓。法新社
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