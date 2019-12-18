汪星人立功！海邊散步發現6500萬年魚龍化石

英國一位業餘考古家日前到海邊遛狗時，意外發現6500萬年前的魚龍化石。根據他的說法，這全部都要歸功於他養的兩隻敏銳嗅覺的狗狗。

《每日郵報》報導，54歲的精神科護理師葛普西爾（Jon Gopsill）14日到索美塞特的史多佛德（Stolford, Somerset ）海邊散步，兩條寵物犬「帕比」跟「山姆」（Poppy and Sam）就在常去的地方嗅到化石。

葛普西爾說，他當下就直覺這個發現很特別，明顯是海生物的化石，可能是生存於侏羅紀的史前時代海豚類生物「魚龍」（Ichthyosaurs），長度約1.68公尺。保存程度良好、接近博物館館藏的水平，令他感到震驚，因為這塊化石竟能保存如此長的時間，而且就在大家都能看到的地方。

葛普西爾表示，他自己平常就隨時睜大眼睛、尋找保存良好的化石，帕比跟山姆似乎也受到他的熱情影響，隔天就找來另一個化石。

「我不敢相信，太讓我驚訝了，我有教牠什麼是化石，但我沒料到牠會幫我找到一個化石。」葛普西爾說：「我太太說我只是運氣好，我倒覺得是近來的風暴洗掉許多泥濘，讓化石得以外露。」

自然歷史博物館地球科學部策展人戴伊博士（Dr. Mike Day）指出，從胸鰭鰭狀肢（pectoral paddle）數目，明顯缺乏骨盆帶（pelvic girdle），以及背部獨特的「峰肉」（hunch）來看，都可推測化石是魚龍，但僅憑照片，無法辨識是哪一種魚龍。