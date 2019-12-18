大限將屆北韓不回中俄幫腔 美特使將訪北京求團結

在中國大陸及俄羅斯16日向聯合國安理會提交放寬制裁北韓決議草案後，美國國務院18日說，現在不是考慮取消制裁的時機，美國北韓特使畢根將在19-20日訪北京，與中方官員討論「在北韓議題上需維持國際團結」。

北韓情勢近幾周一直發展中，先是北韓多次武器試射，接著北韓駐聯合國大使金星7日表示，拒絕與美方再談判，隨後又宣布已在西海衛星發射基地完成兩次成功的「重大試驗」，讓人懷疑美國與北韓將重回去年六月首度川金會之前的對峙與衝撞。

美國北韓特使畢根15日起訪問韓、日兩國，畢根16日向北韓喊話重回談判桌，路透指出，畢根的喊話似乎未獲平壤回應。同日，中俄兩國提出放寬制裁北韓的安理會決議草案。

美國國務院官員說，在北韓「威脅擴大挑釁、拒絕會談去核，且持續維持及升級該國列禁的大規模破壞性武器和彈道飛彈計畫」之際，現在不是安理會考慮取消北韓制裁的時機。根據聯合國章程，中俄的決議草案若想通過，必須中、美、英、法、俄五個常任理事國都投贊成票。