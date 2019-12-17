文在寅提名新總理 友台、諳經濟

南韓總統文在寅17日宣布更換總理，提名前國會議長丁世均為新任總理，取代現任總理李洛淵。

丁世均曾於2006到2007年時任南韓總統盧武鉉任內擔任產業資源部長官。中央社報導，丁世均曾任兩屆「韓台議員親善協會」韓方會長，是南韓政壇友台人士。丁世均曾在南韓雙龍集團任職17年，專長經濟政策。

離國會議員選舉投票只剩四個多月，文在寅有意藉這次人事調整，凸顯提振經濟的決心。此外，丁世均在與反對黨協調方面具備豐富經驗，這是他獲重用的一大原因。

文在寅在總統府記者會上說，他的政府努力改革過時的體系，他的優先要務是塑造「創新、包容和公平的」經濟體系，「最重要的是結合所有人的力量，改善民生經濟，好讓人民確實感受到改變」，此時此刻，丁世均是「最適合的人選」。

丁世均現年69歲，1974年畢業於高麗大學法學系，後來取得美國紐約大學碩士、佩珀代因大學工商管理碩士和南韓慶熙大學博士學位，1990年代初期擔任雙龍集團高階主管，1995年從政，隔年當選國會議員，總共擔任六屆國會議員，2016年6月到2018年5月擔任國會議長，並在目前執政的民主黨中多次出任要職。

韓聯社說，如果丁世均的提名獲得國會通過，丁世均將是南韓首位當過國會議長的總理。