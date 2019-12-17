親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

文在寅提名新總理 友台、諳經濟

2019-12-17 23:06聯合報 編譯李京倫／即時報導

南韓總統文在寅17日宣布更換總理，提名前國會議長丁世均為新任總理，取代現任總理李洛淵。

丁世均曾於2006到2007年時任南韓總統盧武鉉任內擔任產業資源部長官。中央社報導，丁世均曾任兩屆「韓台議員親善協會」韓方會長，是南韓政壇友台人士。丁世均曾在南韓雙龍集團任職17年，專長經濟政策。

離國會議員選舉投票只剩四個多月，文在寅有意藉這次人事調整，凸顯提振經濟的決心。此外，丁世均在與反對黨協調方面具備豐富經驗，這是他獲重用的一大原因。

文在寅在總統府記者會上說，他的政府努力改革過時的體系，他的優先要務是塑造「創新、包容和公平的」經濟體系，「最重要的是結合所有人的力量，改善民生經濟，好讓人民確實感受到改變」，此時此刻，丁世均是「最適合的人選」。

丁世均現年69歲，1974年畢業於高麗大學法學系，後來取得美國紐約大學碩士、佩珀代因大學工商管理碩士和南韓慶熙大學博士學位，1990年代初期擔任雙龍集團高階主管，1995年從政，隔年當選國會議員，總共擔任六屆國會議員，2016年6月到2018年5月擔任國會議長，並在目前執政的民主黨中多次出任要職。

韓聯社說，如果丁世均的提名獲得國會通過，丁世均將是南韓首位當過國會議長的總理。

南韓最大反對黨自由韓國黨批評說，文在寅提名前國會議長為總理，是要「控制」國會，違背憲法三權分立原則，自由韓國黨要求文在寅撤銷提名。

南韓總統文在寅（中）17日在總統府敲小木槌，展開內閣會議。（歐新社）
南韓總統文在寅（中）17日在總統府敲小木槌，展開內閣會議。（歐新社）
分享

南韓文在寅

延伸閱讀

文在寅：丁世均能引領國民團結和經濟復甦

韓媒：文在寅將提名丁世均出任國務總理

半勸半威脅 美特使籲北韓回談判桌

文在寅接見美官員畢根 談朝鮮半島非核化

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

走鋼索的美朝談判：金正恩來自「火星」的毀約威脅？

2019-12-17 09:30

中俄扯美國後腿 提議對北韓放鬆制裁

2019-12-17 22:53

首屆全球難民論壇登場 呼籲各國伸援手分擔責任

2019-12-17 22:16

阿爾及利亞噤如寒蟬 插畫家被捕入獄

2019-12-17 20:57

伊朗示威死亡破300人 警從要害開槍

2019-12-17 20:49

棄核談判停滯 中俄提議聯合國放松對朝制裁

2019-12-17 18:43

日本性別平等排名史上最低 專家：女選民不支持女議員

2019-12-17 18:43

宗教場所攻擊頻傳 印尼政府戒備

2019-12-17 17:10

智庫籲澳洲拋棄舊思維 正視台灣歷史及政治願景

2019-12-17 16:49

巴基斯坦前總統穆沙拉夫 因叛國罪被判死刑

2019-12-17 15:48

紐西蘭火山死傷可避免？ 學者：不宜去遊覽

2019-12-17 15:36

警察鎮壓激發學運？印度「反公民法」抗爭遍地開花

2019-12-17 15:24

英相強生保證不再拖 無協議脫歐疑慮再起

2019-12-17 14:19

用剛果童工挖鈷致死或殘 5科技巨頭挨告

2019-12-17 14:17

原爆建築將被拆 民眾不捨籲予保存

2019-12-17 11:41

秋後算帳？ UN女職員控上司性侵 因涉嫌不當性行為被炒

2019-12-17 11:35

美朝劍拔弩張：重伸「半島非核化」的和平之手？

2019-12-17 10:21

英超名將厄齊爾挺新疆 耿爽：他被「假新聞」蒙蔽雙眼

2019-12-17 10:13

迎接東京奧運 成田、羽田、關西機場啟用人臉辨識登機

2019-12-17 10:11

強生擬修法確保脫歐不拖過明年 無協議脫歐又生疑慮

2019-12-17 08:34

金正恩的聖誕禮物：「擁抱」川普或「核爆」川普？

2019-12-17 08:30

報告：中國大陸出口AI監視科技至逾60國

2019-12-17 01:11

印度連過反人權法 美罕見譴責

2019-12-17 00:19

反歧視穆斯林 印度爆全國示威

2019-12-17 00:17

半勸半威脅 美特使籲北韓回談判桌

2019-12-17 00:15

獨家爆料：九十年代末白俄羅斯的行刑隊

2019-12-16 23:44

土耳其驗屍官：白盔共同創辦人死於墜樓

2019-12-16 22:23

北韓威脅要走「新路」 半島局勢日趨緊張

2019-12-16 21:22

法國反年改罷工連12天癱瘓交通 恐影響耶誕假期

2019-12-16 21:10

文在寅接見美官員畢根 談朝鮮半島非核化

2019-12-16 21:07
看更多

熱門文章

抗議慣老闆不給資遣費 員工天天輾碎千台iPhone

2019-12-17 15:13

多國紙鈔逃走中 央行扮柯南追查真相

2019-12-17 00:52

新聞眼／中美貿易戰 北京鴿派終於敢說這一句了

2019-12-17 13:31

特斯拉、蘋果等五大科技公司挨告：用童工挖鈷致死或殘

2019-12-17 10:55

3年製造萬條假新聞 美國最大亂源辦不了 原因很可悲

2019-12-17 10:00

哥大女遭劫殺 白思豪、家屬批：大麻言論殘酷無情！

2019-12-17 05:13

美國網紅全程記錄「私密處嫩膚療程」 自拍影片嚇壞網友

2019-12-17 09:14

再過27年 這個國家可能以單人家庭最常見

2019-12-17 00:57

美商務部終裁台韓在越南加工若干鋼品 規避關稅

2019-12-17 06:44

台韓鋼材越南加工輸美 美終裁祭最高456％關稅

2019-12-17 07:04

紐時克魯曼專欄／美霸凌中國不成功 川普輸了貿易戰

2019-12-17 12:31

波音宣布1月起暫停生產737Max 供應鏈面臨裁員風險

2019-12-17 08:24

4氣象奇觀齊現同一個天空 攝影師拍下罕見一幕

2019-12-17 12:44

京都3人村莊平均年齡直逼93歲 超狂嬤日日騎車上工

2019-12-17 16:21

20歲的她靠賣「大尺度影音」月收10萬 存錢買下豪華別墅

2019-12-17 19:01

影／捍衛戰士釋最新預告片！正牌F-18飛官教你看門道

2019-12-17 18:04

報告：中國大陸出口AI監視科技至逾60國

2019-12-17 01:11

「我被詛咒了！」朋友一句話 讓肯德基爺爺突然長出手腳

2019-12-17 13:35

外媒視角／克魯曼：川普如何輸了貿易戰？

2019-12-17 14:24

反歧視穆斯林 印度爆全國示威

2019-12-17 00:17

城市冷知識／為什麼巴黎男一直攻擊街頭垃圾桶？

2019-12-17 11:28

影／健身車廣告挨轟 女主角現身緩頰：我表情害的

2019-12-17 13:36

中美貿易協議利多 美股指數續登新高

2019-12-17 05:37

失業病父攜子偷竊…遭逮淚訴原因 網嘆：為何世界如此艱難

2019-12-17 19:14

美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關閉

2019-12-17 17:07

美股再創收盤新高 美中貿易協議提振市場樂觀情緒

2019-12-17 07:18

日本渡邊太太擁抱賺利差新招 借入瑞郎買日圓

2019-12-17 17:17

涉擅自拔管企圖殺夫 辛巴威副總統選美皇后妻被捕

2019-12-17 09:06

台灣持有美公債逾三年來最高 日本穩居最大持有國

2019-12-17 07:44

巴基斯坦前總統穆沙拉夫 因叛國罪被判死刑

2019-12-17 15:48

秋後算帳？ UN女職員控上司性侵 因涉嫌不當性行為被炒

2019-12-17 11:35

復飛無期 波音擬停產737 MAX

2019-12-17 00:17

神預測？從這地方接單量看美大選 2020川普將連任

2019-12-17 15:27

風險偏好增強 美元和日圓普遍走低；英鎊今亞洲盤大跌

2019-12-17 08:02

賴海哲樂觀協議底定／美對陸出口 兩年內將倍增

2019-12-17 01:46

性騷擾案讓多明哥變過街老鼠 米蘭演出獲22分鐘起立鼓掌

2019-12-17 20:37

千元台幣買法國古堡？跟17萬人一起合當城堡主人

2019-12-17 21:34

印度連過反人權法 美罕見譴責

2019-12-17 00:19

川粉與川黑多空對做美股！分析師：危險舉動

2019-12-17 18:27

美媒串聯發社論 力挺彈劾川普

2019-12-17 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top