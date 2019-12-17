中俄扯美國後腿 提議對北韓放鬆制裁

在美國和北韓近來因去核談判僵局升高口水戰之際，中國大陸與俄國16日向聯合國安理會提交決議草案，建議放鬆對北韓的制裁，以回應北韓朝棄核方向採取的措施。

中俄在決議草案中說，為了改善北韓人民的生活，建議停止執行幾項從2016和2017年開始的措施，包括：解除聯合國成員國從北韓進口煤礦、鐵礦、鐵礦砂和紡織品的禁令；停止要求成員國遣返在境內工作的北韓人。在外國工作的北韓人為北韓政權創造大量收入。

中俄草案還建議，兩韓跨境鐵路與公路工程，應該排除在制裁項目之外。草案長達三頁的附錄列舉了應該免於制裁的北韓產品清單，包括推土機、小型拖拉機、剪刀等小型金屬物品、自行車、洗衣機和洗碗機。

中俄在草案中表示，歡迎美國與北韓「繼續對話，重建關係，在雙方互信及共同努力下，逐步實現朝鮮半島持久穩定和平」。

草案還呼籲「立刻恢復六方會談」。六方會談是大陸、俄國、兩韓、美國與日本共同參與的一系列談判，旨在解決北韓核問題，從2003年開始，到2009年中斷。

大陸外交部發言人耿爽17日表示，當前朝鮮半島形勢處於重要敏感時期，政治解決的緊迫性進一步上升，國際社會應該秉持客觀公正立場，凝聚政治解決半島問題的共識，防止朝鮮半島重新陷入緊張和對抗。

路透評論說，北韓一直要求美國，對北韓停止核試和試射洲際彈道飛彈等妥協措施，要有相應的回報，否則北韓會採取更具挑釁意味的行動，中俄此舉實際上是在支持北韓，並破壞美國目前對北韓的策略。

分析家指出，2017年美國總統川普對北韓「極限施壓」，推動聯合國制裁北韓時，握有否決權的中俄都投贊成票，但自從美國與北韓關係2018年和緩之後，中俄愈來愈支持放鬆制裁，這次草案意味對美國加強施壓。

俄國遠東聯邦大學教授魯金說：「這項草案反映北韓的立場，很可能是跟北韓協調的結果，北韓最近揚言採取更挑釁的行動，現在獲得中俄外交上的支持。」