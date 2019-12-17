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阿爾及利亞噤如寒蟬 插畫家被捕入獄

2019-12-17 20:57台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

阿爾及利亞卡通畫家阿米尼日前因一幅嘲諷總統的插畫被捕入獄。阿米尼之前屢次以插畫支持民眾上街抗議，近更因嘲諷甫上任的總統塔布納與軍方勾結被檢察官起訴，經法院判處1年徒刑，目前已入監服刑。畫家包古恩拉表示：「現在許多創作者在動筆之前都會自我審查。」

嘲諷被逮捕

根據《法蘭西24》報導，阿爾及利亞卡通畫家阿米尼屢次以插畫支持民眾上街頭示威抗議，日前更因一幅嘲諷總理塔布納與軍官高層過從甚的插畫，被檢察官以打擊軍隊士氣和分裂領土罪名起訴，經法院判處1年徒刑，目前已入監服刑。

插畫中，總統塔布納坐在王座上雙腳交叉，蹲在他面前的陸軍參謀長薩拉赫則正在幫他穿上金色高跟鞋，就是這張畫，讓阿米尼惹上麻煩。媒體插畫家包古恩拉則指出，在阿米尼被逮捕後，國內瀰漫一股肅殺氣氛。

阿爾及利亞人民因前總統包特夫利卡貪污濫權，走上街頭抗議，隨後法庭宣判多名前總理及前部長有罪，更引爆一連串政商勾結醜聞，人民對政府官員普遍表示不信任，塔布納便是包特夫利卡任內所指派的總理之一。

濫捕異議人士

據《卡通家權益》報導，致力於維護漫畫家權益的全球組織「卡通家權益」發出聲明，譴責阿爾及利亞政府打壓言論自由，聲明中表示：「阿爾及利亞近期的逮捕浪潮，無疑是對言論自由的公然侵犯。」

「國際特赦組織」及「人權觀察」指出，阿爾及利亞政府正在濫捕異議人士，從6月至今，已有逾140名示威人士、藝術家及記者被捕。包古恩拉表示：「新聞自由及插畫是我們的生命，我們將繼續表達自己的想法，並利用自身的影響力，提升人民的自主權。」

【更多精采內容，詳見

阿爾及利亞卡通檢察官

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