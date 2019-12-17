伊朗示威死亡破300人 警從要害開槍

國際特赦組織指出，伊朗政府屠殺手無寸鐵的示威者恐造成至少304人死亡，且大多是朝要害開槍。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 伊朗11月中因政府調漲油價而引發的示威運動持續至今，國際特赦組織16日指出，政府屠殺手無寸鐵的示威者，已造成至少304人死亡，且大多是朝向要害開槍。然而，伊朗政府不但拒絕提供死傷人數，也指控示威活動是由境外勢力所組織。有學者認為，是美國嚴厲的制裁，使得伊朗被迫在國內採取鐵腕統治。

致示威者於死地

根據《半島電視台》報導，國際特赦組織指出，示威至今伊朗政府已逮捕上千位示威者、記者與人權人士，政府更曾在11月16到23日關閉全國的網路，使得資訊難以流通至國外。國際特赦組織取得一支影片，顯示警方對手無寸鐵的示威民眾發射實彈。

「伊朗政府正在進行邪惡的鎮壓。」國際特赦組織的中東和北非主任路德指稱，在伊朗當局屠殺示威者過後，立刻對言論進行全面的管控，以塑造出噤聲的恐怖氛圍。國際特赦組織的報告顯示，大多數的死者都是頭部、心臟或重要器官中彈，意味政府本欲致示威者於死地。

政府指控境外勢力

對此，伊朗政府拒絕公布死亡人數，並指稱國際特赦組織是在虛構故事。《半島電視台》報導，伊朗最高領導人哈米尼11月更指出示威運動是由國外敵對勢力所組織，並在月底一舉逮捕了8位與美國中央情報局有關的人士。

《獨立報》指出，美國自從去年5月退出「伊朗核協議」以來，對伊朗進行嚴厲的經濟制裁，以期望將伊朗重新帶回談判桌上，然而談判目前為止毫無進展。

海灣國家分析（華府的諮詢公司）的外交政策顧問阿祖迪表示，伊朗因面臨美國強大的壓力，在國內選擇採取鐵腕政策，一旦對抗議示弱，即代表伊朗政府已經對外在壓力屈服。

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