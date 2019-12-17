日本性別平等排名史上最低 專家：女選民不支持女議員

世界經濟論壇17日發布年度「全球性別平等排名報告」，在所有153個國家當中，日本排名第121名，在七大工業國（G7）中居末，也是史上最低。

日本首相安倍晉三政府一直宣稱致力於改善女性地位，日本時報說，這份報告的結果可能會讓安倍政府難堪。

報告寫道：「到目前為止，日本的性別差距是所有先進經濟體中最大的，而且過去一年來差距擴大。」

報告說，日本排名從去年的110名退步，不如中國大陸的106名、南韓的108名，也遠遠不如G7其他國家：德國第10名、法國第15名、加拿大19名、英國21名、美國53名、義大利76名。

日本排名落後的主因是，女性從政比率太低。報告指出，日本眾議院女性議員占比僅10.1%，2019年全球各國國會女性議員平均占比則為25%；日本安倍內閣女性閣員占比為5.3%，2019年全球各國女性閣員占比則為21%。

日本女性活躍擔當大臣橋本聖子在這份報告發布後重申，安倍政府考慮以促進女性活躍度作為「優先要務之一」，要求每個政黨改善性別平等程度，並希望更清楚地呈現企業提高女性地位的過程。