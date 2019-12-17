日本性別平等排名史上最低 專家：女選民不支持女議員
世界經濟論壇17日發布年度「全球性別平等排名報告」，在所有153個國家當中，日本排名第121名，在七大工業國（G7）中居末，也是史上最低。
日本首相安倍晉三政府一直宣稱致力於改善女性地位，日本時報說，這份報告的結果可能會讓安倍政府難堪。
報告寫道：「到目前為止，日本的性別差距是所有先進經濟體中最大的，而且過去一年來差距擴大。」
報告說，日本排名從去年的110名退步，不如中國大陸的106名、南韓的108名，也遠遠不如G7其他國家：德國第10名、法國第15名、加拿大19名、英國21名、美國53名、義大利76名。
日本排名落後的主因是，女性從政比率太低。報告指出，日本眾議院女性議員占比僅10.1%，2019年全球各國國會女性議員平均占比則為25%；日本安倍內閣女性閣員占比為5.3%，2019年全球各國女性閣員占比則為21%。
日本女性活躍擔當大臣橋本聖子在這份報告發布後重申，安倍政府考慮以促進女性活躍度作為「優先要務之一」，要求每個政黨改善性別平等程度，並希望更清楚地呈現企業提高女性地位的過程。
東京武藏大學社會學教授千田有紀指出，日本女性從政率太低，是因為日本國會中，缺乏人們認為是模範的女性議員。他說，女性被提名為議員候選人，常是因為她們身為電視名人，選民也往往注重她們的外表而忽略政見。另外，女性政治人物的發言經常得比男性更激進，才能獲得注意。所以女性選民通常感覺不到，投票支持女性議員對自己有什麼好處。
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