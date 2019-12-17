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棄核談判停滯 中俄提議聯合國放松對朝制裁

2019-12-17 18:43德國之聲 德國之聲

根據路透社看到的一份決議草案內容，中國和俄羅斯周一向聯合國安理會提交議案，要求解除針對朝鮮出口雕像、海產品和紡織品的禁令。

該草案還呼籲聯合國取消對於朝鮮人在海外工作的禁令，以及在2017年一份決議中提出的在下周之前將所有海外務工朝鮮人遣返的要求。按照這份草案，朝鮮和韓國之間的鐵路和公路合作項目也應該免於聯合國的制裁。

目前尚不清楚這份草案什麼時候會提交給安理會的十五個成員國進行表決，以及是否會表決。一份決議草案必須要得到至少九張贊成票，而且是在五個常任理事國沒有動用否決權的前提之下。

美國、英國和法國三個常任理事國堅持認為，在朝鮮真正放棄核武和彈道導彈計劃之前，不能放松對於平壤的制裁。由於進行導彈試驗和核試驗，自從2006年以來，朝鮮一直受到聯合國的制裁。

國際社會對於朝鮮可能重啟2017年起暫停的核試驗和遠程導彈試驗的擔憂日益增加，因為目前平壤和華盛頓之間就棄核進行的談判陷入僵局。

朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普從2018年6月至今已經會面三次，但是雙方距離達成協議還十分遙遠。金正恩要求特朗普在2019年結束之前釋放善意，否則就放棄有關棄核的談判。

自從2018年金正恩許諾向著朝鮮半島無核化的目標努力之後，俄羅斯和中國長期以來一直要求安理會對平壤作出一定的「獎勵」。

據路透社報道，上周，在美國发起召開的一次有關朝鮮問題的安理會磋商中，中國常駐聯合國代表張軍在會上表示，必須對制裁措施進行調整，以「避免局面急轉直下」。俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）表示：「在不提供任何回報的情況下，是無法要求對方達成協議的。」

由中俄兩國提交的這份決議草案旨在取消部分制裁，從而「改善朝鮮平民的生活」。

據悉，草案文件還對「美國和朝鮮民主主義人民共和國在各個層面持續對話，從而建立新型美朝關系，建立互信，分階段、協調一致地為構建朝鮮半島長期和平穩定共同努力」表示歡迎。

雨涵/洪沙（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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