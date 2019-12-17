宗教場所攻擊頻傳 印尼政府戒備

聚會場所成下手目標，信徒成待宰羔羊？非洲布吉納法索日前甫發生教堂基督徒遭到歹徒開槍射殺慘劇，相關單位尚未將歹徒繩之以法。今年4月中，斯里蘭卡也曾發生駭人的教堂攻擊事件，一共奪走200條以上人命，而年初泰國更發生寺廟遭分離主義者攻擊，種種事件凸顯出今年各地敬拜場所被歹徒鎖定成為下手對象。

據《基督教廣播網》報導，本月1日，布吉納法索一處教堂遭到一群攻擊者開槍攻擊，受害者包括牧師與多位青少年，當地官員事後僅指出是不明武裝人士所為。早在今年1月，泰國分離主義者攻擊一處寺廟，在菲律賓以穆斯林為主的霍洛島則發生2處教堂遭自殺炸彈攻擊並造成23人死亡。事發3天後，另一處清真寺也被手榴彈攻擊，造成2名穆斯林老師罹難。

今年4月21日，斯里蘭卡則發生3處教堂遭到炸彈攻擊，一共奪走260條人命，其中受害者絕大多數是基督徒。不到一個星期，美國加州則發生一名槍手攻擊猶太教堂，1名女信徒死亡。這場悲劇發生前半年，匹茲堡一處猶太教堂也遭遇攻擊並造成11人死亡，也是美國史上猶太人遭攻擊致死最嚴重的一次。

據《天主教新聞》報導，各地敬拜場所接連遭到歹徒攻擊，也引起印尼政府的重視。為了讓今年聖誕節與新年慶祝過程安全，印尼政府宣布將佈署16萬名安全人員戒備，保護全國超過5萬間教堂安全，人數比起去年9萬人還要多。

印尼警方代表表示，「聚會場所都是我們注意的目標，我們希望所有活動都能順利進行。」從今年1月開始，印尼警方已逮捕100名可疑的恐怖份子。對此，印尼大學情報分析師里雅塔指出，在當地發生宗教場所遭到攻擊之後，政府絕不能掉以輕心。

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