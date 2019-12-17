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巴基斯坦前總統穆沙拉夫 因叛國罪被判死刑

2019-12-17 15:48聯合報 編譯李京倫／即時報導

BBC報導，巴基斯坦前總統穆沙拉夫17日因為叛國罪，被首都伊斯蘭馬巴德3名法官判處死刑

穆沙拉夫1999年在軍事政變中奪權，2001-2008年擔任巴基斯坦總統，2013年被控叛國，2016年獲准出國就醫，目前人在杜拜。

巴基斯坦前總統穆沙拉夫。（路透）
巴基斯坦前總統穆沙拉夫。（路透）
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巴基斯坦伊斯蘭死刑

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