紐西蘭火山死傷可避免？ 學者：不宜去遊覽

白島火山爆發目前為止總共造成16人死亡、2人下落不明以及26人受傷，16日阿爾登和其他政治人物在首都威靈頓為死者默哀一分鐘。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 紐西蘭白島火山9日無預警爆發造成嚴重死傷，總理阿爾登16日宣布，將對旅遊業者進行為期一年的調查與究責。有學者指出，紐國政府對於意外的全額補償制度，恐造成旅遊業者更積極規劃高風險的旅遊行程。此外，也有學者認為，白島的活火山隨時都有可能噴發，根本不應該成為觀光景點。

深入調查旅遊業者

根據《路透社》與《衛報》報導，紐西蘭總理阿爾登16日宣布，政府將投入5百萬紐幣（約320萬美元）協助受災害波及的小型企業重生。另一方面，紐西蘭工作安全局預計進行為期一年的調查，深入調查旅遊承攬業、郵輪業者與地主（1953年白島被私人買下）等是否違反工作場所健康與安全的相關法律，最高可處以3百萬紐幣與5年有期徒刑。

白島火山爆發目前為止總共造成16人死亡、2人下落不明以及26人受傷，16日阿爾登和其他政治人物在首都威靈頓為死者默哀一分鐘。

高風險旅遊業

《衛報》報導，自1974年起，紐西蘭政府對所有國民和外國人提供「意外補償方案」，在發生意外後政府會支付全額的醫療費用，然而不得對政府提告過失責任。

奧克蘭大學的退休法律教授霍奇認為，政府提供的意外補償方案，將使得旅遊業者更願意規劃高風險的行程。然而，阿爾登表示，政府不會因為意外補償方案的存在，而疏於提醒遊客旅遊的風險。

活火山觀光人潮增

「白島的火山多年來有如不定時炸彈。」蒙納許大學的卡斯教授曾造訪過兩次，他認為白島對於遊客來說太過危險。伊迪斯科文大學的道林教授也指出，近年來至活火山觀光的遊客有增加的趨勢，許多遊客都是假定他們在相對安全的情況下造訪危險的活火山，然而科學預測也有出錯的時候，活火山隨時有可能噴發。

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