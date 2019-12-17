秋後算帳？ UN女職員控上司性侵 因涉嫌不當性行為被炒

英國衛報報導，聯合國一名去年指控遭上司性侵的吹哨者已因涉嫌不當性行為和差旅費問題被開除。當事人指控，因為檢舉而遭到報復。

聯合國愛滋病聯合規畫署（UNAIDS）政策顧問馬丁娜．博斯特倫（Martina Brostrom）去年爆料，一名高階主管曾強吻她，2015年時還試圖將她拖出電梯。她表示，該名主管也曾在其他場合對她性騷擾。

但調查發現這些指控沒有根據。今年稍早，美聯社報導，在博斯特倫的指控公諸於世前，聯合國官員正在調查博斯特倫和另一名主管是否涉及財務弊端和不當性行為。

外洩給美聯社的聯合國內部文件顯示，該機構官員認為，他們掌握證據，博斯特倫和另名主管涉及詐欺行為和濫用差旅費用，在訂房幽會時要求業者給予優惠價格。

對此，博斯特倫否認這些說法並表示，「在UNAIDS工作的14年中，我的表現和專業能力從未受到質疑，這都反映在我的考績中」。

博斯特倫認為，解雇是對她的「報復行為」，直到媒體今年和她聯繫之前，她不知道自己受到調查。

她說，她說出發生在自己身上的事以及UNAIDS內部情況，結果嘗到極大苦頭。

UNAIDS女發言人巴頓諾特（Sophie Barton-Knott）14日透過電郵表示，獨立調查後得出結論，兩名員工因濫用UNAIDS的資金和資源，以及涉嫌其他不當行為後，已遭到開除」。電郵並未提到博斯特倫的姓名。