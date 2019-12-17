原爆建築將被拆 民眾不捨籲予保存

廣島原爆殘存建築物將被拆除，地方民眾不捨，紛紛表達將其保留的意見。（photo by Google Maps） 分享 facebook

日本廣島縣政府日前宣佈將拆除2棟原爆倖存建築物，廣島民眾則呼籲政府將其保留，並列為紀念場所。原爆倖存者，也是保留建築物的倡議人士中西岩男建議：「政府應該將它們改建成紀念館，以警惕後人戰爭的可怕。」當時遭受原爆的廣島市中島町，僅有85棟建築物倖存。

廣島原爆倖存建築

根據《今日日本》報導，原爆倖存房屋將拆除，廣島民眾呼籲政府將其保留，並設為紀念場所。1913年以紅磚建造的這2棟建築，在當時是生產軍裝的工廠，原爆發生時，其僅距離爆炸中心2.7公里。

高齡89歲的中西岩男是保留建築物的倡議人士，也是原爆倖存者的他說：「政府應該將它們改建成紀念館，以警示人們廢除核武的重要性。」廣島縣政府則指出，2棟建築物因結構問題而有崩塌危機，無法承受6級以上的地震來襲。

首顆原子彈的摧殘

據《BBC》報導，二戰末期，軸心國在德國投降後，僅剩日本於亞太戰場持續作戰。1945年8月6日，美軍於廣島投下戰爭史上第一顆原子彈，約有8萬人在原爆當下身亡，3萬5000人因此受傷，爆炸的威力幾乎將廣島市中島町夷為平地，僅有85棟建築物倖免於難。

「建築物是歷史的見證者，它們見證了原子彈的可怕。」當地耆老受訪時表示：「第一次看到它時，我就深深的被震懾，希望所有建築物都能被保存下來。」而廣島和平紀念公園中最有名的「原爆屋頂」，也是一殘存建築，已被聯合國教科文組織列為世界遺產，也因此得到經費修繕及維持樣貌。

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