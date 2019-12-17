英超名將厄齊爾挺新疆 耿爽：他被「假新聞」蒙蔽雙眼

英超聯賽阿森納球員厄齊爾（Mesut Özil）批評中國新疆政策事件繼續延燒，也被拿來與10月的NBA事件比較。當時火箭隊總經理因為支持港人言論使球隊遭到封殺抵制。

利物浦大學的足球金融專家馬奎爾（Kieran Maguire）表示，阿森納也可能受到影響。他說：「諸如當地贊助合約的談判、季前巡迴、商品銷售等方面，我認為都會受到負面影響。」

他強調阿森納必須小心對待中國政府認為敏感的議題。他說:「英超聯賽是全球性的比賽，有許多外國投資者的支持。就不同球隊而言，他們對個別國家的政府如何運作是沒有絕對意見的。」

大赦國際的商業與人權分析師倪偉平( William Nee)說：「阿森納不需要贊同厄齊爾的言論，但必須意識到，如果隨後因為他的觀點而懲罰他，就有可能成為中國審查制度的工具。」

中國官方回應

中國外交部16日對厄齊爾有關維吾爾族人的言論做出最新回應。發言人耿爽表示，「中國歷史上從來沒有把新疆稱為東突厥斯坦，更不存在所謂的東突厥斯坦國」，強調厄齊爾是被「假新聞」蒙蔽雙眼，「被一些不實之辭影響了判斷」。

他說:「他並不知道中國政府依法保護包括維吾爾族在內的中國公民的宗教信仰自由，不知道中國政府在新疆開展的反恐維穩措施得到當地各族民眾的衷心擁護，不知道新疆已經連續3年沒有发生暴恐事件。」

耿爽也說，只要厄齊爾「懷有良知、明辨是非，秉持客觀公正原則」，就會看到一個「不一樣」的新疆。

這個事件從厄齊爾13日在推特上譴責中國政府迫害新疆維吾爾族穆斯林後延燒至今。除了中國足協出面批評，中國媒體也取消其所屬球隊最近一場賽事的電視轉播。

厄齊爾所效力的球隊阿森納14日在官方微博刊登聲明，稱相關發言是厄齊爾個人觀點，阿森納一貫堅持不涉及政治的原則。

中國現在是英超聯賽最賺錢的海外市場，也為3年的電視轉播權協議支付了5.64億英鎊（7.24億美元）。今年的亞洲超級聯賽亞洲杯冠軍賽則在上海和南京舉行。

除此之外，2016年中國財團復星國際以4500萬英鎊全資收購了簡稱狼隊的伍爾弗漢普頓流浪足球俱樂部（Wolverhampton Wanderers）。英國冠軍曼徹斯特城也有13％股權被中資收購。

厄齊爾（Mesut Özil）。美聯社 分享 facebook

夏立民/楊威廉 (路透社)

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