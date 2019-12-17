報告：中國大陸出口AI監視科技至逾60國

美國智庫卡內基國際和平基金會的報告指出，中國大陸已出口人工智慧（AI）監視科技至逾60國，包括伊朗、緬甸、委內瑞拉、辛巴威和其他人權紀錄不良的國家。

日經新聞報導，隨著中國共產黨運用臉部辨識系統等AI監視科技，以鎮壓新疆地區維吾爾族與其他穆斯林的少數民族，報告形容北京當局為「威權科技」（authoritarian tech）的全球推手。

卡內基國際和平基金會發布這份報告，正值各界憂心，威權政權可能運用這些科技強化自己的權力，資料也可能會傳回中國大陸。

報告指出，與大陸企業相關的科技－特別是華為、海康威視、大華科技和中興通訊等－在63個國家供應AI監視科技，其中36國都已簽署加入中國大陸的「一帶一路」倡議計畫。批評人士指出，一帶一路計畫意圖把亞洲、非洲和歐洲國家更深層地整合到北京的經濟圈內。

報告指出，5G網路設備領導供應商華為，供應了AI監視科技到至少50個國家。

報告說：「中國常以低於市場利率的貸款兜售，鼓勵各國政府採購其設備。這引發了令人憂心的問題，即中國政府補貼購買先進的鎮壓監視科技到什麼程度。」