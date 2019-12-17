多國紙鈔逃走中 央行扮柯南追查真相

當今各國央行發行的紙鈔數量比以往更多，然而，這些紙鈔卻似乎正從地球表面消失。各央行不曉得這些紙鈔流向何處，也不清楚紙鈔消失的原因，但央行開始扮演偵探，試著解開這個謎團。

華爾街日報（WSJ）打趣地說，澳洲人可能把澳幣埋起來了，瑞士人可能把瑞士法郎藏起來，而德國人可能正在囤積歐元。鑒於信用卡及智慧手機App支付蓬勃發展，無現金化已成不可擋的趨勢，因此這個謎團特別令人想不通。

根據美國聯準會（Fed），去年在外流通的美元價值高達1.7兆美元，高於2013年的1.2兆美元，其中124億美元為1美元紙鈔，1.3兆美元則為100美元紙鈔。

Fed經濟學者露絲‧哈德孫（Ruth Judson）2017年發表的一項報告顯示，截至2016年底，在美國所有的貨幣及100美元紙鈔中，流出美國的比率分別是60%及75%；海外美元總值約為9,000億美元。報告表示，儲蓄美元能提供保障，對抗經濟動亂，尤其是在曾有金融系統不穩定紀錄的國家。

順著錢的蹤跡，通常意味能找到三教九流、什麼樣的人都有，且這些角色出現在偵探小說中完全沒有違和感。例如，美元紙鈔通常是犯罪集團及逃稅行為的潤滑劑，也受到鈔票收藏家的熱愛，因為他們擔憂金融體系未來終會崩盤。

央行不只為了滿足好奇心才找出不翼而飛的紙鈔，若央行不搞清楚在海外「流浪」的本國貨幣有多少，可能會發行太多貨幣，引發國內通膨竄升風險。

澳洲營建工人最近才在黃金海岸的某處挖出若干包裹，裡面裝有約14萬澳幣，促使警察開始尋找包裹的主人。德國法庭9月裁決了一項案件，內容是有一位男性在故障鍋爐中塞入50萬歐元，卻因他朋友在冷天時找人修理這個鍋爐，導致鈔票悉數燒毀。這名男子因此控告友人，要求賠償失去的鈔票價值及利息，但最後打輸官司。

德國聯邦銀行（央行）國際分析中心負責人博德曼表示，「人們會四處藏錢」，有時候埋在花園中，但鈔票會腐爛；也有人藏在閣樓，但得冒著被老鼠搬去築巢的風險。

博德曼說，「人們把錢夾在書中，卻誤送給別人，這種事層出不窮。我們用鑷子夾起鈔票碎片，再開始拼湊，像玩拼圖一樣」。德國央行推算，目前約有1,500億歐元紙鈔藏在德國的各個角落。

澳洲央行則預估，在最好的情況下，大約只有25%的流通紙鈔用在每天的交易；有高達8%的紙鈔用於避稅或不合法支付這類灰色經濟，另有高達10%的鈔票可能已不知去向，也就是約有76億澳幣（52億美元）消失在海灘上或藏在沙發坐墊下。

澳洲央行總裁洛威認為，澳幣紙鈔最大的用途是儲存財富，例如放在保險箱中、床底下、壁櫥後面，並認為澳幣在國內外的用途皆是如此。

瑞士國家銀行（央行）則提出另一套理論：把紙鈔貯藏起來能減少鈔票破損，因為這些紙鈔並未使用在每天的交易中。每當利率降低，大面額的紙鈔需求也隨之增加，原因是一般家庭不信任銀行體系，或民眾想要匿名交易。