英國人將花24億英鎊買耶誕派對裝 二成民眾穿一次就丟!

根據英國環保慈善機構Hubbub，為了盛裝出席耶誕派對，英國民眾今年總計將花上24億英鎊（近新台幣97億元）購置派對裝扮，但這些新衣多數可能都穿不到三次。

根據Hubbub調查，聖誕派對每人平均的治裝費為73.9英鎊（約新台幣2,980元），兩成受訪者表示，不會穿同樣的服裝出席另一個派會或活動。

隨著時尚產業遭指責浪費資源，並導致氣候變遷加劇的聲浪漸增，Hubbub的調查再度彰顯快時尚（又稱拋棄式時尚）對環境和金融造成的影響。隨著耶誕節即將到來，耶誕派對的服裝廣告開始轟炸消費者，Hubbub鼓勵民眾考慮二手服飾、交換、或選擇租賃。

Hubbub對3,008名英國人的訪調顯示，男性每人平均治裝費為88.14英鎊（約新台幣3,554元），高於女性的63.12英鎊（約新台幣2,545元）。Hubbub另外分析來自17家電商、大街商家及設計師暢貨中心的169件禮服，發現部分或全部由塑膠纖維製成的比例高達94%。

英國國會委員會今年的報告顯示，紡織產業一年產生12億公噸二氧化碳且耗水量極為龐大，大海中35%的微塑膠來自衣服上的聚脂纖維。