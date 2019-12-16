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獨家爆料：九十年代末白俄羅斯的行刑隊

2019-12-16 23:44德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）九月初，一位名叫尤裡·加拉夫斯基（Juri Garawsk）的41歲男子聯絡德國之聲俄文部，表示有重大事情要訴諸媒體。他說，他目前生活在阿爾卑斯山區的一個難民營中，但他不方便透露難民營的具體位置，因為他擔心明斯克情報部門會實施報復。加拉夫斯基接下來講述的故事令人不寒而栗。

加拉夫斯基原本在明斯克當兵，1999年他應召進入白俄羅斯快速反應部隊SOBR，成為這支特種部隊的第一批成員，並接受了打擊有組織犯罪的特種訓練。加拉夫斯基向德國之聲講述了他如何被SOBR最高指揮官帕沃利特申科中校（Dmitri Pawlitschenko）親自選入特種部隊的整個過程。他說，1999年5月7日，他執行的第一個任務就是一次犯罪活動。

綁架殺害白俄羅斯前內政部長

在白俄羅斯首都明斯克的中心地帶，特種部隊的一個行動小組綁架了該國前內政部長尤裡·薩查連科（Juri Sacharenko），並驅車將他帶到一個軍隊訓練場。加拉夫斯基表示，稍後行刑隊槍決了薩查連科，並將屍首送到明斯克北區墓地實施火化。此前，薩查連科宣布同盧卡申科總統分道揚鑣，並組織其他反對者一道試圖推翻盧卡申科。而在此前，盧卡申科已借助兩次引发廣泛爭議的全民公投，使其總統權力得到大幅度擴充，不再受議會的約束。盧卡申科是歐洲大陸碩果僅存的獨裁者。

同年9月16日，SOBR特種部隊再一次身著便衣執行了綁架任務。這一次遭綁架的是白俄羅斯選舉委員會的前任主席岡察兒（Viktor Gontschar）和支持過反對派的商人喀拉索夫斯基（ Anatoli Krassowski）。如果加拉夫斯基所言屬實，那麼上述兩人的失蹤之謎也就終於真相大白了：兩人被押送到貝格摩爾軍事基地，執行槍決後就地掩埋在事先挖好的墓穴裡。

口頭傳達的刺殺令

加拉夫斯基說，兩起殺人案件都由帕沃利特申科親自下令指揮。"兩次行動都沒有書面手續和任何音像資料，沒有留下任何證據。一切都是口頭傳達。"加拉夫斯基向德國之聲出示了一些據稱能證明其身份的文件。德國之聲的調查團隊在三個國家對其口述內容進行核查後，最終決定发表相關報道。

那麼，這名污點證人公布上述案件的動機是什麼呢？他又為什麼拖到現在、而沒有更早訴諸媒體或國際機構呢？他退出特種部隊之後，以及到中歐某國尋求庇護之前，這段時間內他又做了什麼呢？對於上述問題，加拉夫斯基避而不答，但可以肯定的是，他掌握著很多犯罪細節。

但無論如何，加拉夫斯基透露的信息和歐洲議會特別調查員伯格裡德斯（Christos Pourgourides）所掌握的情況高度一致。來自塞浦路斯的保守派議員伯格裡德斯從2004年開始調查白俄羅斯反對派政治家神秘失蹤的案件。法學家出身的伯格裡德斯形容白俄羅斯的特種部隊SOBR是"帕沃利特申科領導下的一支行刑隊，"同一系列政治家失蹤案件有直接關系。

接受德國之聲采訪時，伯格裡德斯表示："如果沒有最高層政治家的首肯，這些綁架和謀殺案件根本不可能发生。我說這些話的時候，想的是白俄羅斯的總統。"很早以前，國際觀察家和人權組織就曾懷疑盧卡申科總統同一些政治家失蹤案件有直接關系。加拉夫斯基也無法准確說出謀殺令是誰下達的。他對德國之聲說，他認為，盧卡申科肯定同這些謀殺案有關聯。"我認為他是知情的。"

受害者家屬不相信凶手的懺悔

加拉夫斯基說，事发之後很久，他才萌生了懺悔之意和犯罪感。"內心深處，我可能也產生過疑問。但作為一名執行命令的年輕人，我只能選擇成為體制的一員，或被排除在體制之外。也就是說，我很清楚，我必須合作到底。"加拉夫斯基希望借助德國之聲向目前大都生活在美國、荷蘭和德國等地的受害者家屬表達懺悔之意，他說："我向他們表示深切哀悼，因為我參與了謀殺他們親人的過程。接下來怎麼辦，就要看這些家屬和白俄羅斯司法部門如何作為了。"

葉蓮娜·薩查連科是前內政部長的大女兒，目前生活在德國明斯特。她是通過德國之聲了解到父親被害經過的。對於污點證人加拉夫斯基，葉蓮娜·薩查連科仍然心存疑慮。她說："一個人要麼有良知，要麼永遠不會有良知。他怎麼可能突然間良心发現呢。" 但她也很清楚："他不是問題的關鍵，關鍵是案件背後的體制。"

綠黨政治家鮑澤也是聯邦議院人權委員會成員。她對德國之聲表示："我們不應忘記，有關白俄羅斯總統參與上述犯罪的指控直到今天仍未得到澄清。德國聯邦政府和歐盟都不應放棄努力。他們必須盡最大的努力，讓相關責任人被繩之於法。"而污點證人加拉夫斯基的出現，也許可以為偵破20年前的疑似政治謀殺案件，提供新的動力。

本文章由德國之聲授權提供】

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