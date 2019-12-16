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印度示威蔓延全國 警方闖大學圖書館毆打學生

2019-12-16 22:35聯合報 編譯李京倫／即時報導

印度通過公民法修正案引發的示威16日持續延燒，發生示威的地區從印度東北部蔓延到首都新德里等城市。這項法案允許孟加拉、阿富汗、巴基斯坦三個印度鄰國遭受宗教迫害的民眾可有條件取得印度國籍，但排除穆斯林。示威者之中有人認為這會鼓勵非法移民，有人認為這個法律歧視穆斯林，因此上街抗議與軍警發生衝突，連日的示威衝突已造成6人死亡。

印度總理莫迪堅稱他並未歧視穆斯林，他說，公民法「百分之1000正確」，排除這三個鄰國的穆斯林，是因為他們不需要印度保護，他並指控最大反對黨國大黨「搧風點火」。面對不斷蔓延的抗議，印度內政部長夏哈暗示，可能再度修改此法。

國大黨前黨魁拉胡爾．甘地發推文批評說，政府修改公民法和先前公布全國公民名冊，都是「法西斯分子造成社會大規模對立的手段」。

16日在新德里、東南部清奈市、南部邦加羅爾市、北部勒克瑙市都出現示威。勒克瑙有數百個學生企圖攻佔一個警察局，朝著躲在牆後的員警扔擲大量石塊，當地電視台說，這些學生多半是穆斯林。

在西孟加拉邦首府加爾各答，向來反對莫迪的邦首席部長班納吉，號召數千民眾上街示威。在西南部喀拉拉邦，邦政府拒絕執行修改後的公民法，有幾百人上街抗議。邦財政部長艾薩克發推文說：「此時此刻，所有世俗力量必須團結起來。」

位於新德里、主要培養穆斯林學生的國立伊斯蘭大學，原本有連續三天的和平示威，15日深夜示威升級，數千名示威者與警方爆發衝突，警方動用橡膠棒和催淚瓦斯驅趕示威者。校方指控，警方不經允許進入校園。學生拍攝的影片顯示，員警在校內淋浴間和圖書館毆打學生。當天衝突導致近60人受傷，四輛巴士和上百輛汽機車被燒毀。大約50名學生在被拘押六小時後獲釋。

由於擔心暴力升級，新德里部分地區學校16日停課。新德里電視台16日報導，印度政府切斷一些地區的網路，包括北方邦、西孟加拉邦、阿薩姆邦及新德里。

印度北部勒克瑙市一所伊斯蘭大學的學生16日抗議公民法，與警方發生衝突。（路透）
印度北部勒克瑙市一所伊斯蘭大學的學生16日抗議公民法，與警方發生衝突。（路透）
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印度穆斯林新德里

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