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核導彈試驗當籌碼 北韓戲稱聖誕禮物

2019-12-16 19:27台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

北韓中央通訊社（KCNA）報導說，在衛星發射場進行的最新測試將增強該國的「可靠的...
北韓中央通訊社（KCNA）報導說，在衛星發射場進行的最新測試將增強該國的「可靠的戰略核威懾力量」（示意圖）。（photo by Wikimedia Commons）
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北韓為美國準備的聖誕禮物是什麼？北韓繼7日在西海衛星發射場試射後，13日22時於同一發射場再次試射。總參謀長朴正川14日發表談話稱，「北韓國防科學院接連成功完成意義重大的試驗，在國防力量上取得巨大成果。」

北韓公開宣稱要送美國「聖誕禮物」，但若12月24日在中國成都舉行的韓中日首腦會談後，北韓仍發射洲際彈道導彈，朝中關係將不可避免地冷卻或惡化。

戰略核威懾力量？

根據《CNN》報導，大多數專家認為，北韓最有可能採取的行動將是嘗試使用火箭將衛星發射到軌道上。平壤聲稱其太空計劃是出於和平、科學目的。金正日便經常說，他想透過科技的自力更生來建設「繁榮富強的社會主義國家」。年輕的金正恩成功地將2顆衛星送入了軌道。

但是這些藉口幾乎沒有取得國際社會的信任，衛星發射使用的技術與發射核武器的彈道導彈相同。實際上，北韓中央通訊社（KCNA）報導說，在衛星發射場進行的最新測試將增強該國的「可靠的戰略核威懾力量」。

牽制美國的核威脅

根據《Yahoo》報導，朴正川表示，「在尖銳的對決狀態下，以美國為首的敵對勢力應該克制其刺激性言行，才能平安度過年末。」這可以解讀為：北韓將根據美國或南韓的態度，決定是否發射洲際彈道導彈，但專家認為，北韓極有可能不會發射導彈。

朴正川稱：「國防科學院試驗的寶貴材料及經驗、新技術將直接適用於北韓民主主義人民共和國的新戰略武器開發試驗，以此穩固、可靠地牽制美國的核威脅」，暗示這與洲際彈道導彈（ICBM）發動機性能試驗有關。

【更多精采內容，詳見

北韓導彈太空耶誕節

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