76歲日本前高官殺害44歲啃老族兒子 東京法院判刑6年

美聯社報導，76歲的日本農林水産省前事務次官熊澤英昭今年6月1日在東京家中持刀殺害44歲兒子，東京地方法院16日判處熊澤英昭6年有期徒刑。

熊澤英昭行凶後立即向警方報案，並在審判時認罪。44歲的死者熊澤英一郎頸部和胸腔遭刺多刀，死於失血過多。

熊澤英昭13日在庭審結束時表示：「我有責任為犯下的罪行付出代價，並為我兒子祈禱，希望他安息。」

報導中說，熊澤英一郎有發展障礙，常對母親暴力相向。他搬離父母家中，在一間公寓獨居，直到被殺的前一周才回家。法庭在判決書中表示，熊澤英一郎一回家就威脅要殺害父親。

熊澤英昭的辯護律師要求緩刑，表示儘管熊澤英一郎對其母暴力相向，熊澤英昭仍長期在經濟上資助兒子，且熊澤英昭是在兒子威脅要殺他後，出於自衛才殺子。辯護律師並稱，熊澤還擔心兒子可能像幾天前發生的「繭居族」男子在東京近郊公車站刺殺數名學童一樣，傷害其他人，才會動手。

法官中山智之（音譯）表示，熊澤英一郎的遺體有超過30道刀傷，其中幾道非常深，顯示此案行凶動機並非純屬自衛。

檢方求處熊澤英昭8年有期徒刑。法庭表示，考量熊澤英昭曾致力改善和兒子的關係、兒子的暴力行為和殺父威脅，從寬判處6年徒刑。