黎巴嫩總理恐回鍋 示威運動掀高潮

自14日的夜晚起，黎巴嫩首都貝魯特的街頭有如戰場一般，示威者戴著頭盔與防毒面具，警方則是朝著示威者扔石塊與發射催淚瓦斯。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 持續將近兩個月的黎巴嫩示威，引咎辭職的前總理哈里里16日可能回鍋，眾多人民因此走上街頭怒吼，與警方的衝突也達到示威運動的巔峰。國際特赦組織指出，14日起警方對示威群眾的鎮壓是過度使用武力。看守政府也承諾將進行調查，但也警告有「臥底」企圖激化對立。

群眾訴求未獲承諾

自10月17日爆發的黎巴嫩示威，近因是政府對即時通訊軟體Whatsapp課稅，遠因則是政府多年來的貪腐和無作為、經濟體質不良與年輕人居高不下的失業率。《半島電視台》指出，當哈里里於13天後黯然下台，示威群眾仍未消散，他們提出的訴求包括組成中立的技術官僚政府以及提前舉辦大選，然而皆未獲政府承諾。

「哈里里、哈里里，別妄想你可以回鍋。」示威者在議會外高唱。16日黎巴嫩議會將選出下一任總理，哈里里仍是最被看好的人選。自14日的夜晚起，黎巴嫩首都貝魯特的街頭有如戰場一般，示威者戴著頭盔與防毒面具，警方則是朝著示威者扔石塊與發射催淚瓦斯，造成至少46人受傷。

分贓政治難改革

「示威至今第一次感受革命的氛圍。」40歲的失業卡車司機哈立德表示。根據《BBC》報導，國際特赦組織指出，黎巴嫩警方對14日示威的鎮壓是過度使用武力。看守政府的內政部長哈桑則於15日承諾進行調查，不過她也警告有「臥底」企圖在示威中激化對立。

黎巴嫩政府是各教派妥協下的產物，講難聽一點是「分贓政治」，國會席次穆斯林和基督徒各半，總理必須是遜尼派穆斯林，總統則是馬龍派基督徒，國會發言人由什葉派穆斯林擔任。至於示威者要求的組成的技術官僚政府，則似乎遙遙無期。

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