土耳其強暴頻傳 國會唱反性侵歌曲

8位來自最大在野黨「共和人民黨」的女議員，在議會上高舉20位遭殺害的土耳其女性照片，唱著土耳其版的「強暴犯就在路上」。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

土耳其的國會殿堂上，一群女性議員高唱智利反性侵歌曲「強暴犯就在路上」！據統計，土耳其近年來女性遭性侵殺害的事件有增加的趨勢，然而政府與司法體系卻毫無作為，引發眾怒。8日曾有上千位女性走上街頭卻遭到警方的鎮壓。有律師認為，土耳其的父權家庭結構是問題的根源。

指稱警方也是共犯

根據《路透社》報導，14日8位來自共和人民黨的女議員，在議會上高舉20位遭殺害的土耳其女性照片，唱著土耳其版的「強暴犯就在路上」。共和人民黨代表卡迪吉爾表示，此舉是要喚起大家關注土耳其女性處在暴力陰影下的困境。

內政部長索伊魯回應，對曾遭遇暴力的女性，每一位土耳其人都感同身受，不過，他拒絕接受歌詞中指稱土耳其警方、法官與國家也是殺人或強姦的共犯。

父權結構為根源

《德國之聲》報導，土耳其版的歌詞指稱警方與法官也是殺人犯其來有自，因政府和司法體系向來漠視女性受害者。譬如2018年發生一起駭人聽聞的謀殺，受害者23歲的蘇萊被發現頸部骨折、肛門撕裂傷以及血液中含有麻醉劑成分，法醫卻在報告中指出，蘇萊生前主動與男性單獨飲酒，並發生合意性交，因而引發眾怒。

《德國之聲》報導，8日約2千位女性走上伊斯坦堡的街頭，響應南美諸國的反性侵示威，不過遭到警方的鎮壓。根據非官方統計（官方無統計），2018年土耳其共有440位女性遭殺害，是2012年的兩倍以上。世界衛生組織也指出，38%的土耳其女性在一生中曾遭另一半家暴，高於歐盟的25%。

「父權家庭結構和傳統文化是問題的根源之一。」尚勒烏爾法律師公會成員亞扎爾指出，儘管土耳其2014年簽署防範婦女家暴的「伊斯坦堡公約」，明確保障受家暴婦女的救濟管道，但法律時常未被執行，很多女性到頭來只得到一句「回家找妳的丈夫解決」。

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