巴西明年遷大使館 行動支持以色列立場

以色列總理納坦雅胡於15日表示，巴西總統波索納洛的兒子已向他承諾，將在明年將大使館移往耶路撒冷。(photo by Wikipedia) 分享 facebook

巴西總統承諾大使館明年將搬遷至耶路撒冷！以色列總理納坦雅胡於15日表示，巴西總統波索納洛的兒子已向他承諾，將在明年將大使館移往耶路撒冷。而此舉將被視為公開承認耶路撒冷為以色列首都，很可能得罪巴勒斯坦並遭到阿拉伯國家報復。目前巴西已在耶路撒冷設貿易辦事處，並於15日正式開幕。

川普總統已於去年5月將美國大使館遷往耶路撒冷，之後瓜地馬拉已跟進。根據以色列部外交消息指出，宏都拉斯也將在未來的幾個禮拜內遷移大使館。除了巴西以外，目前宏都拉斯、匈牙利、奧地利與捷克均已在耶路撒冷設立貿易辦事處，斯洛伐克與烏克蘭未來也將跟進。

承諾明年遷館

根據《Yahoo news》報導，巴西設在耶路撒冷的辦事處於15日開幕，巴西總統波索納洛之子愛德華多參與典禮，身為巴西聯邦國會議員的他在典禮中表示，波索納洛預計會在明年將位於以色列的大使館從台拉維夫市遷往耶路撒冷。

根據《耶路撒冷郵報》報導，巴西媒體認為，波索納洛將大使館遷往耶路撒冷的政策是希望能拉攏基督教勢力。其實波索納洛於今年1月就已表示預計遷館，不過因為巴西外銷貨品有4.8％銷往阿拉伯國家，僅有0.17％銷往以色列，巴西高層不願意因遷移大使館而破壞與阿拉伯國家的貿易關係。

部分國家已遷館

以色列宣稱整個耶路撒冷都是他們的首都，但巴勒斯坦期望建國後能定都東耶路撒冷。目前大部分的國家仍將位於以色列的大使館留在特拉維夫市，等待耶路撒冷的主權經由以巴和平協議定奪。

【更多精采內容，詳見 】