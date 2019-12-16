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又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

影／氣候峰會無結果 環保少女大罵「靠牆站好」

2019-12-16 14:22聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

第25屆聯合國氣候峰會在延長兩天後於15日正式落幕，但成果乏善可陳，與會各國達成折衷協議，同意在明年下屆峰會前，提出對抗氣候變遷的新承諾，至於碳交易市場等其他分歧問題則待下次峰會處理。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）這次在西班牙馬德里召開，原定13日落幕，不過由於各國未能及時就協議達成共識，峰會押後至15日結束，但就算推遲兩天，但各國對減碳標準仍難達共識，對於誰該減少多少碳排放量莫衷一是。

最終與會各國達成折衷協議，同意在明年蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）峰會登場前，須有新的改良版減碳計畫出爐。但在這方面，歐洲聯盟與飽受氣候變遷災害的小型島嶼國家都大力支持更具企圖心的目標，但卻美國、巴西、印度與中國等遭受碳排大國多個國家反對。

法新社報導，COP25協議內容與科學家所稱欲處理氣候緊急狀況需採取的行動相去甚遠。環保團體和倡議人士也指控，世界上較富有國家幾乎未展現出要認真因應氣候變遷的承諾。

聯合國氣候峰會成果乏善可陳，環保少女童貝爾（Greta Thunberg）13日赴義大利杜林氣候抗議活動時就預料到這令人失望結果，在演講中用英文大批各國領袖都應該「靠牆站好」（put against the wall），結果引爆爭議。

童貝爾表示，「不幸的是，我們大概已經知道結果了，全球領袖仍舊在逃避他們的責任，但我們必須要確保他們不能這樣做，我們必須追究他們的責任（we put them against the wall），讓他們擔起職責並守護我們的未來。」

對於自己英文鬧烏龍引爆爭議，童貝爾14日也上推特澄清道歉，解釋在母語瑞典語中「put against the wall」是指追究某人責任，但這個片語在英文中卻是執行槍決之意，「這就是你用第二語言即興演講會發生的事，」並表示「如果有人誤會我的意思，我會道歉。我反對任何校園抗議行動使用任何形式的暴力。」

第25屆聯合國氣候峰會在延長兩天後於15日正式落幕，但成果乏善可陳，與會各國達成...
第25屆聯合國氣候峰會在延長兩天後於15日正式落幕，但成果乏善可陳，與會各國達成折衷協議，同意在明年下屆峰會前，提出對抗氣候變遷的新承諾，至於碳交易市場等其他分歧問題則待下次峰會處理。歐新社
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環保少女童貝爾13日在義大利參加抗議活動，就意料到聯合國氣候峰會恐難有結果，怒嗆...
環保少女童貝爾13日在義大利參加抗議活動，就意料到聯合國氣候峰會恐難有結果，怒嗆要追究全球領袖則認，但用錯英文片語。14日特地上推特道歉澄清。美聯社
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氣候變遷聯合國減碳

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