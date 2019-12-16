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秋後算帳！強生嫌BBC選舉期間報導不公 要砍它財源

2019-12-16 11:45聯合報 編譯季晶晶／即時報導

英國首相強生勝選後，對英國廣播公司（BBC）秋後算帳， 除了杯葛BBC旗下廣播頻道Radio 4的《今日》（Today）節目外，還堅稱將慎重考慮，不再強制家家戶戶繳交收視執照費以支持BBC。

衛報報導，唐寧街10號取消讓閣員上14日的《今日》節目，該節目立場偏向反保守黨，而且根據消息人士，首相官邸未來有意「停止參與」該節目。

這很可能預示強生想繞過獨立審查，打壓BBC。BBC在此次英國大選的報導，左右兩派都不滿意。

唐寧街10號把矛頭指向BBC播出政論節目主持人尼爾（Andrew Neil）痛批強生拒絕受訪的獨白，還「大肆報導」一名疑患肺炎的4歲男孩被迫睡在醫院地板，認為這證明BBC抱持反保守黨、傾向留歐的偏見。

在此同時，工黨支持者對BBC的報導也有疑慮，包括將新聞裡嘲笑強生的片段剪掉、記者不加批評地一再引述保守黨消息來源，以及強生躲掉尼爾的一對一訪談卻未遭監督。

BBC否認刻意偏頗。根據BBC的聲明，製播節目時數太長，編輯每分鐘都在做困難的抉擇，錯誤或者難免，但絕非存有偏見。

強生在競選期間就對質疑BBC的公視地位，威脅要砍BBC主要財源執照費；他說，其他媒體都有辦法找到資金，這種全面性課徵的一般稅不再具有正當性。

但改變BBC經費來源，必須由議會通過新的立法。全面廢止執照費有其難度，對BBC而言，與政府協商決定2022年到2027年間執照費高低，風險更高。

BBC也擔心財政部首席秘書蘇納克（Rishi Sunak）的評論，他證實強生指示要檢視能否將不繳納執照費除罪化，這可能出現在英國女王下次的演說內文裡，影響BBC的財源。

BBC發言人說，除罪化將導致節目經費短少2億英鎊（約台幣80.8億元）以上。

強生的資深顧問康明斯（Dominic Cummings）眾所周知是BBC、其財源模式及節目品質的強力批判者，尤其瞧不起《今日》節目，認為該節目從大都會的象牙塔看世界，和英國其餘地區脫節。

但保守黨內部有不贊成與媒體開戰的聲浪，特別是BBC，理由包括BBC仍是英國最受信賴媒體機構之一，以及對於新聞議題深具影響力。

英國首相強生嫌英國廣播公司（BBC）在大選期間報導不公，考慮不再強迫家家戶戶繳交...
英國首相強生嫌英國廣播公司（BBC）在大選期間報導不公，考慮不再強迫家家戶戶繳交收視執照費，這將大幅衝擊BBC主要財源。路透
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BBC強生英國

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