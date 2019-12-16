擅闖軍事基地 中外交人員遭美秘密驅逐

（德國之聲中文網）根據《紐約時報》報導，美國今年秋天將兩名中國駐美大使館人員秘密驅逐出境。原因是他們駕車前往一個位於維吉尼亞州的敏感軍事基地。一名熟悉詳情的政府官員向路透社證實此消息。消息也顯示，其中一名被驅逐的中國人是以外交身份作為掩飾的駐美情報人員。

《紐時》報導指出，這兩名中國外交人員今年9月與他們的妻子駕車前往維吉尼亞州一處軍事基地，當時軍事基地人員发現他們沒有進入基地的許可，所以要求中國外交人員將車開進基地掉頭並離開。 然而，中國外交人員卻繼續向前行駛，直到遭消防車擋住了路才停車。 當他們被攔下時，中國外交人員試圖向美國軍方人員解釋，是因為誤解了軍事基地人員的英文指令而迷路。

但美國官員質疑中國外交人員的說法，表示他們不相信中國外交人員不具備足夠英文能力，以至誤解了軍事基地人員的指令。 目前美中雙方都未針對此事件的媒體詢問做出回復。

雖然目前尚不清楚兩名中國使館人員駕車至維吉尼亞州的真實目的，但美國政府相信該行動與刺探美國的情報有關。

美國上次這麼做，是在1987年驅逐兩名在美用外交身份作掩飾身份的中國情報人員。一名消息人士告訴《紐約時報》，中國駐美使館人員對於這兩名中國外交人員的作法感到驚訝。

美中角力恐升級

事件发生後，美國國務院10月16日发布新的公告表示，中國外交官與任何地方與州層級官員或教育跟研究機構見面時，都必須要通報國務院。當時美國國務院向媒體解釋，他們是為了呼應中國多年來要求美國外交官在離開駐點城市或特定機構時必須通報的規定。中國當時怒指美國此舉違反了《維也納條約法公約》。

兩名匿名的美國官員向《紐約時報》表示，美國前陣子已開始討論是否要求中國外交人員通報行程細節，而這起軍事基地的事件只是加速了美國政府開始執行該法。

近年來，美國開始強化其對抗中國間諜行動的相關工作。 其中，美國調查人員要求大學嚴格掌控中國學生與來自中國的訪問學者的行動。 此外，美國總統特朗普去年也簽署法案禁止美國政府向中國電信設備商華為與中興購買通信與監視設備，美國也對大量中國進口商品增加關稅。 美國司法部則是加強起訴中國間諜。

楊威廉/夏立民 (紐約時報、路透社)

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