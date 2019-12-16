親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北市火燒四面佛 背後上億利益…警都攔不住

影／台南清晨機車等紅燈被撞 預拌混凝土車闖禍1死3傷

擅闖軍事基地 中外交人員遭美秘密驅逐

2019-12-16 10:00德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）根據《紐約時報》報導，美國今年秋天將兩名中國駐美大使館人員秘密驅逐出境。原因是他們駕車前往一個位於維吉尼亞州的敏感軍事基地。一名熟悉詳情的政府官員向路透社證實此消息。消息也顯示，其中一名被驅逐的中國人是以外交身份作為掩飾的駐美情報人員。

《紐時》報導指出，這兩名中國外交人員今年9月與他們的妻子駕車前往維吉尼亞州一處軍事基地，當時軍事基地人員发現他們沒有進入基地的許可，所以要求中國外交人員將車開進基地掉頭並離開。 然而，中國外交人員卻繼續向前行駛，直到遭消防車擋住了路才停車。 當他們被攔下時，中國外交人員試圖向美國軍方人員解釋，是因為誤解了軍事基地人員的英文指令而迷路。

但美國官員質疑中國外交人員的說法，表示他們不相信中國外交人員不具備足夠英文能力，以至誤解了軍事基地人員的指令。 目前美中雙方都未針對此事件的媒體詢問做出回復。

雖然目前尚不清楚兩名中國使館人員駕車至維吉尼亞州的真實目的，但美國政府相信該行動與刺探美國的情報有關。

美國上次這麼做，是在1987年驅逐兩名在美用外交身份作掩飾身份的中國情報人員。一名消息人士告訴《紐約時報》，中國駐美使館人員對於這兩名中國外交人員的作法感到驚訝。

美中角力恐升級

事件发生後，美國國務院10月16日发布新的公告表示，中國外交官與任何地方與州層級官員或教育跟研究機構見面時，都必須要通報國務院。當時美國國務院向媒體解釋，他們是為了呼應中國多年來要求美國外交官在離開駐點城市或特定機構時必須通報的規定。中國當時怒指美國此舉違反了《維也納條約法公約》。

兩名匿名的美國官員向《紐約時報》表示，美國前陣子已開始討論是否要求中國外交人員通報行程細節，而這起軍事基地的事件只是加速了美國政府開始執行該法。

近年來，美國開始強化其對抗中國間諜行動的相關工作。 其中，美國調查人員要求大學嚴格掌控中國學生與來自中國的訪問學者的行動。 此外，美國總統特朗普去年也簽署法案禁止美國政府向中國電信設備商華為與中興購買通信與監視設備，美國也對大量中國進口商品增加關稅。 美國司法部則是加強起訴中國間諜。

楊威廉/夏立民 (紐約時報、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

氣候峰會落幕加班2天 擱置碳交易

2019-12-16 00:14

英脫歐方案 拚耶誕前送國會

2019-12-15 23:41

與華府越鬧越僵 艾爾段：若有必要恐關美軍基地

2019-12-16 08:28

德國鐵路：通貝裡不但有座 還是雅座

2019-12-16 07:22

賞櫻會爭議續燒 安倍民調再降

2019-12-16 00:22

新加坡反假新聞…逼小黨改貼文

2019-12-16 00:20

安倍晉三內閣民調直落 首見連兩月共暴跌10%

2019-12-15 22:14

外交部：菲律賓南部規模6.8強震 無台灣人傷亡

2019-12-15 21:59

氣候峰會達折衷協議 碳交易等棘手問題明年再談

2019-12-15 21:06

菲律賓南部規模6.8強震 1死14傷房屋受損

2019-12-15 20:31

環保少女為失言道歉 瑞典片語直翻英文鬧烏龍

2019-12-15 19:46

不延過渡期！英硬脫歐大臣：明年底前與歐盟達貿易協議

2019-12-15 19:06

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

2019-12-15 18:30

減碳標準無共識 聯合國氣候峰會陷僵局

2019-12-15 18:19

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

2019-12-15 18:12

前總統莫拉萊斯流亡阿根廷 玻利維亞將發逮捕令

2019-12-15 17:25

脫歐在望 歐盟憂英成「泰晤士河上的新加坡」

2019-12-15 17:17

兩個月來第5場強震！菲律賓南部地區遭6.8強震侵襲

2019-12-15 15:49

USGS：菲律賓南部發生地震 規模6.8

2019-12-15 15:33

懷特島爆發死者增至18 紐西蘭不放棄找回最後2遺體

2019-12-15 15:09

UK演哪齣？英國「最會選舉男人」與脫歐紙牌屋

2019-12-15 14:19

國籍修法忽略穆斯林 印度民眾抗議

2019-12-15 13:33

北大智庫：抗衡大陸 美軍今年在印太區舉行85次軍演

2019-12-15 13:31

愛無止息！哥哥為病逝妹妹點亮耶誕燈 捐款臨終關懷

2019-12-15 12:30

飛南極途中失事 智利同架運輸機2016年出過狀況

2019-12-15 12:01

北大智庫：美軍今年在印太舉行85次軍演 阻中國崛起

2019-12-15 11:29

環保人士傾倒馬糞 抗議氣候會議一事無成

2019-12-15 11:18

英女王19日國會發表演說 公布新政府施政大綱

2019-12-15 10:45

日本漫畫書描述維族女慘遭迫害經歷 引起廣大迴響

2019-12-15 10:02

報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

2019-12-15 09:47

強風、洪水、土石流重創法國西南 釀1死5傷6萬戶停電

2019-12-15 09:41

一年來走遍各地示威 環保少女童貝里：我要休息一下

2019-12-15 08:48

瑞典首度挺台參與聯合國氣候談判

2019-12-15 07:44

印尼逾2萬7000頭豬隻死於豬霍亂

2019-12-15 07:44
看更多

熱門文章

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

2019-12-15 11:00

美國情報界最大的痛 CIA前特務搗毀美國在陸間諜網

2019-12-15 22:45

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

2019-12-15 19:06

兩個月來第5場強震！菲律賓南部地區遭6.8強震侵襲

2019-12-15 15:49

環保少女為失言道歉 瑞典片語直翻英文鬧烏龍

2019-12-15 19:46

被指刺探情報 陸外交官喊冤：是迷路不是硬闖軍事基地

2019-12-15 21:27

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-16 06:58

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

2019-12-15 18:12

巴隆點將 美明年十大飆股出列

2019-12-15 23:42

促鱘魚全變性 日本發現讓魚子醬變便宜的方法

2019-12-15 21:45

富比世：美中首階段協議 華為成輸家

2019-12-15 17:00

懷特島爆發死者增至18 紐西蘭不放棄找回最後2遺體

2019-12-15 15:09

中國對美國部分進口商品 15日起暫不徵收關稅

2019-12-15 13:22

耶誕奇蹟？帳戶瞬間多11億台幣！原來是烏龍一場

2019-12-15 13:12

德國鐵路：通貝裡不但有座 還是雅座

2019-12-16 07:22

美中第一階段協議的贏家與輸家...

2019-12-15 23:32

北京釋出善意 暫不對美國加稅

2019-12-15 23:54

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

2019-12-15 18:30

影／偷襲女記者直播路跑摸臀色狼抓到了！被控性毆打罪名

2019-12-15 13:27

影／「你餓了嗎？」駭客入侵居家監視器 播恐怖歌曲小孩壞嚇

2019-12-15 18:32

影／3000台幣當堡主！萬人集資 古堡共度耶誕夜

2019-12-15 19:11

首開先例！比利時狂歡節反猶太 被世界遺產除名

2019-12-15 18:24

北大智庫：美軍今年在印太舉行85次軍演 阻中國崛起

2019-12-15 11:29

與華府越鬧越僵 艾爾段：若有必要恐關美軍基地

2019-12-16 08:28

賴海哲強調美中貿易協議完全底定 「三連勝」達成

2019-12-16 07:59

愛無止息！哥哥為病逝妹妹點亮耶誕燈 捐款臨終關懷

2019-12-15 12:30

最強政府「小編」！英女王聘數位主管 年薪最高202萬台幣

2019-12-15 10:36

安倍晉三內閣民調直落 首見連兩月共暴跌10%

2019-12-15 22:14

疑探軍情 陸駐美2外交官 遭祕密驅逐

2019-12-16 00:12

賊偷了禮物竟在門口留手寫感謝紙條 屋主傻眼

2019-12-15 13:21

USGS：菲律賓南部發生地震 規模6.8

2019-12-15 15:33

新加坡反假新聞…逼小黨改貼文

2019-12-16 00:20

高盛：關稅撤回幅度 不如預期

2019-12-15 23:33

脫歐在望 歐盟憂英成「泰晤士河上的新加坡」

2019-12-15 17:17

中美暫停相互加徵關稅 王毅籲雙方有效管控分歧

2019-12-16 00:18

菲律賓南部規模6.8強震 1死14傷房屋受損

2019-12-15 20:31

韓流魅力和就職壓力大 日、韓學生瘋學彼此語言

2019-12-15 22:54

賞櫻會爭議續燒 安倍民調再降

2019-12-16 00:22

台積電ADR下挫0.6％ 隨費半下跌

2019-12-16 07:14

Google公布美國今年十大熱搜旅遊景點 你都去過了嗎？

2019-12-15 20:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top