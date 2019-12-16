德國鐵路：通貝裡不但有座 還是雅座

瑞典少女童貝里。圖／德國之聲提供 分享 facebook

在馬德裡召開的聯合國氣候峰會尚未結束時，瑞典少女童貝里（Greta Thunberg）已經提早踏上了回鄉之路。昨天（12月14日），她在Twitter上發了一張照片。照片上可以看到她坐在德國高鐵ICE的通道地上，身邊堆放著大量行李。她一只手托著下巴，向窗外眺望。照片配的文字是：「乘坐滿員的火車穿過德國。我終於踏上回家的路了！」

Twitter的一些用戶在這篇推文下調侃德國鐵路，讓童貝里做好準備，因為德國火車晚點是家常便飯。

但是周日，德國鐵路對童貝里在Twitter上貼出的照片做出反轉性回應。德國鐵路方面表示，童貝里周六當天乘坐車次號為ICE74的高鐵從法蘭克福前往漢堡。這趟火車始發於蘇黎世（瑞士），終點站為基爾（德國）。德國鐵路方面表示，從卡塞爾到漢堡一段，童貝里坐在一等車廂，「同其他旅客一樣，享受了列車服務員『親切且專業』的服務」。

德國鐵路還聲明中感謝童貝里選擇乘坐德鐵。但最後寫道：「如果你（童貝里）額外再提到，你在一等車廂受到了我們的服務團隊怎樣親切專業的服務，那就更好了。」

童貝里周日也在Twitter上回應說，她搭的火車在巴塞爾（瑞士）一站就取消了，所以她乘坐中轉火車的時候坐在地上。她說自己在哥廷根站之後終於得到一個座位。她寫道：「這當然沒什麼問題。我也從來沒說過，這是個問題。火車擁擠是一件好事，說明鐵路客運需求量大。」

洪沙 /文山（德新社、法新社）

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